Из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам на дорогах привлечены 154 единицы техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены как на магистральных трассах страны или трассах класса "А", так и на региональных трассах.

Водителям следует осторожно выбирать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

По заявлениям синоптиков, в среду продолжится снегопад, снежный покров увеличится на несколько сантиметров.