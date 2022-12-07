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Из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение

rus.tvnet.lv
Из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение
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Езда по заснеженной дороге. Иллюстративное фото
Езда по заснеженной дороге. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня утром, 7 декабря, из-за снега и гололеда по всей Латвии затруднено движение по основным и региональным магистралям страны, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам на дорогах привлечены 154 единицы техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены как на магистральных трассах страны или трассах класса "А", так и на региональных трассах.

Водителям следует осторожно выбирать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

По заявлениям синоптиков, в среду продолжится снегопад, снежный покров увеличится на несколько сантиметров.

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