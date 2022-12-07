Сегодня утром, 7 декабря, из-за снега и гололеда по всей Латвии затруднено движение по основным и региональным магистралям страны, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.
Из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение
Из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено движение
❄️⚠️Šorīt visā valsts teritorijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 154 ziemas tehnikas vienības https://t.co/Tw14NBE4oN pic.twitter.com/Kgq79dsozB— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 7, 2022
Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам на дорогах привлечены 154 единицы техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
Условия движения затруднены как на магистральных трассах страны или трассах класса "А", так и на региональных трассах.
Водителям следует осторожно выбирать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.
По заявлениям синоптиков, в среду продолжится снегопад, снежный покров увеличится на несколько сантиметров.
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