Британская радиовещательная корпорация BBC опубликовала ежегодный список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии компании. В него попала Алла Пугачева.
Пугачева вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии BBC
В рейтинге BBC - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, певица Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра-Джонас и Сельма Блэр, жительницы Ирана, не согласные с действиями полиции нравов, первая леди Украины Елена Зеленская, украинская журналистка Кристина Бердинских и парамедик Яна Зинкевич и многие другие. Есть там и российская художница Александра Скочиленко, которую обвиняют в дискредитации ВС РФ (девушка заменила ценники в магазине на листовки с обвинениями российской армии), и основательница издания "Холод" Таисия Бекбулатова, которая в РФ признана "иноагентом".
В список включена также российская певица Алла Пугачева.
"Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах", - приводит ее слова BBC.
Алла Пугачева продала более 250 млн записей. В ее репертуаре - более 500 песен и 100 альбомов. Ее справедливо называют "королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает, пишет издание.
BBC подчеркивает, что Примадонна неоднократно получала награды в России, но при этом выступала против правительства. Недавно она разместила на своей странице в Instagram с 3,6 млн фолловеров послание, осуждающее войну в Украине. Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в госизмене.
6 декабря Алла Борисовна рассказала подписчикам, как справляется с травлей ее семьи:
Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.
Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Напомним, сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.
"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу [...]. Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", - сказала в интервью Лайма Вайкуле.
RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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