Алла Пугачева: "Прости этих продажных тварей"

При этом любая съемка запрещена, несмотря на немалую стоимость билета - 10 200 рублей (154 евро). Такими экскурсиями Алла Борисовна намерена помочь Украине. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

Тем временем супруг Пугачевой, российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин записал очередное видеообращение. В нем он рассказал о мошенничестве, на которое уже попались несколько его друзей.

Максим Галкин попросил обратить внимание на то, что злоумышленники пишут с разных номеров от его имени или от имени Аллы Борисовны. Неизвестные люди просят помочь им и перевести деньги. Шоумен подчеркивает, что это мошенники. Они с Аллой Пугачевой ни в чем не нуждаются.

Напомним, в середине ноября пара отметила 21-ю годовщину совместной жизни.

После начала военного вторжения России в Украину Алла Пугачева покинула РФ и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".