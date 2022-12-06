Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram небольшой пост о том, как она справляется с травлей ее семьи.
Алла Пугачева: "Прости этих продажных тварей"
"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив публикацию фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все."
Это не первый раз, когда знаменитая певица высказалась о травле - в начале октября она рассказала о ненависти к ней со стороны людей, "которых она всегда терпеть не могла". "Были холопами - стали рабами", - написала певица в Instagram.
Как сообщал RUS TVNET, недавно Алла Пугачева нашла новый способ помочь Украине - теперь фанаты певицы смогут побывать на экскурсии в ее замке в деревне Грязь, передало информагентство УНИАН. Во время экскурсии можно будет увидеть, как там жили Алла Пугачева и Максим Галкин. Можно посетить их комнаты, гардеробные и т. д.
При этом любая съемка запрещена, несмотря на немалую стоимость билета - 10 200 рублей (154 евро). Такими экскурсиями Алла Борисовна намерена помочь Украине. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.
Тем временем супруг Пугачевой, российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин записал очередное видеообращение. В нем он рассказал о мошенничестве, на которое уже попались несколько его друзей.
Максим Галкин попросил обратить внимание на то, что злоумышленники пишут с разных номеров от его имени или от имени Аллы Борисовны. Неизвестные люди просят помочь им и перевести деньги. Шоумен подчеркивает, что это мошенники. Они с Аллой Пугачевой ни в чем не нуждаются.
Напомним, в середине ноября пара отметила 21-ю годовщину совместной жизни.
После начала военного вторжения России в Украину Алла Пугачева покинула РФ и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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