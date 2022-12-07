Звезда латвийского шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала в очередной раз предалась эротической фотосессии с известным фотографом Александром Соколовым. Часть фотосессии она опубликовала в Instagram.
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Фото ⟩ Ольга Камбала снялась в пикантной фотосессии
Для Ольги это не первый опыт позирования почти обнаженной. Об опубликованных фотографиях она пишет:
"Наши любимые фотосессии с гениальным Александром Соколовым. Александр - тот редкий фотограф, который не обрабатывает снимки, делает фото, и все твои кадры сразу идеальны.
Он любую женщину превращает в богиню".
Во время посещения ток-шоу Zilonis studijā ("Слон в студии") Ольга Камбала подробнее рассказала о фотосессии годичной давности у Соколова.
Решение сделать ее было принято после того, как она увидела работы этого фотографа. "Я подумала, что тоже так хочу", - рассказала Ольга в эфире ток-шоу.
Большим сюрпризом для нее оказалось то, что вначале был долгий разговор с фотографом, в ходе которого Соколов "раздевал" Ольгу как психолог.
"Все закончилось тем, что мы сделали вторую фотосессию, когда я приехала вместе с мужем. Наши фотографии украшают нашу спальню", - сказала она.
Она также рассказала о ценах на услуги фотографа.
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