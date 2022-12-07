Дело священника Зейли о сексуальных домогательствах: на свидетеля могли повлиять

Государственная полиция передала информацию в Государственную инспекцию данных. "Госинспекция данных не обладает такой чудодейственной силой, чтобы удалить что-то из YouTube или Facebook. Один путь - это попросить пользователя, который разместил видео, удалить его. Другой путь - связаться с самим YouTube", - пояснили в Государственной инспекции данных.

Уголовное дело, в котором несколько мужчин, в том числе священник Зейля, обвиняются в сексуальном насилии с использованием доверия и зависимости жертвы, находится на рассмотрении в Рижском городском суде с конца 2019 года. За это время было назначено уже 20 судебных заседаний. Как сообщили в суде, рассмотрению дела препятствует болезнь подсудимых и уклонение свидетелей от присутствия на слушаниях. На назначенном на эту пятницу судебном заседании планируется допросить последнего свидетеля и обвиняемого.

Как уже сообщалось, отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной неправительственной организации информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.

29 августа 2019 года в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рождения. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.

Был начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.