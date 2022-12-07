В пятницу, 9 декабря, Рижский городской суд продолжит рассмотрение дела, в котором священник Резекненско-Аглонской католической епархии Павел Зейля обвиняется в сексуальных преступлениях. Как стало известно Латвийскому телевидению (LTV), незадолго до этого судебного заседания на потерпевшего пытались повлиять, добиваясь от него изменения показаний.
Дело священника Зейли о сексуальных домогательствах: на свидетеля могли повлиять
Около месяца назад в различных социальных сетях были распространены видеоролики, в которых анонимный мужчина допрашивает жертву так называемого "дела Зейли". Пользуясь тем, что потерпевший является умственно отсталым и легко доверяет ближним, следователь добивается от него заявлений, которые противоречат показаниям, данным в ходе следствия. В какой-то момент потерпевший даже заявил, что сам виноват, что пошел к священнику, чтобы, по его словам, "разобраться с этим вопросом".
Государственная полиция на просьбу прокомментировать инцидент заявила, что уже проинформирована об этих видео и начала принимать меры.
"В полицию поступило заявление о возможном воздействии на потерпевшего с целью дачи заведомо ложных показаний или их изменения. Государственной полицией по данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в полиции.
Полиция установила личность видеооператора, но в интересах следствия дальнейших комментариев пока не дает.
По неофициальной информации, пострадавший сейчас перевезен в другое место жительства, чтобы на него не могли повлиять.
Однако видео, где жертва раскрывает личную информацию о том, как проходит следствие и судебные заседания, до сих пор находятся в свободном доступе.
Государственная полиция передала информацию в Государственную инспекцию данных. "Госинспекция данных не обладает такой чудодейственной силой, чтобы удалить что-то из YouTube или Facebook. Один путь - это попросить пользователя, который разместил видео, удалить его. Другой путь - связаться с самим YouTube", - пояснили в Государственной инспекции данных.
Уголовное дело, в котором несколько мужчин, в том числе священник Зейля, обвиняются в сексуальном насилии с использованием доверия и зависимости жертвы, находится на рассмотрении в Рижском городском суде с конца 2019 года. За это время было назначено уже 20 судебных заседаний. Как сообщили в суде, рассмотрению дела препятствует болезнь подсудимых и уклонение свидетелей от присутствия на слушаниях. На назначенном на эту пятницу судебном заседании планируется допросить последнего свидетеля и обвиняемого.
Как уже сообщалось, отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной неправительственной организации информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.
29 августа 2019 года в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рождения. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.
Был начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.
Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
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