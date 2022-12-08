Передача Zebra в Facebook опубликовала видео, на котором видно, как грузовой автомобиль ломает светофор.
Видео ⟩ На улице Маскавас грузовик с подъемником снес конструкцию светофора
На улице Маскавас грузовик с подъемником снес конструкцию светофора
Как видно на видео, ДТП произошло в Риге, на улице Маскавас.
Водитель грузовика уверенно проезжает перекресток, даже не думая убедиться в том, что транспортное средство может что-то зацепить.
Реальность оказалось суровой - удар подъемника о конструкцию светофора был настолько сильным, что массивный автомобиль на мгновение оторвался двумя колесами от земли.
Портал TVNET связался с Государственной полицией в связи с этим случаем. В ближайшее время будет предоставлен комментарий.
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