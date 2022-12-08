Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ На улице Маскавас грузовик с подъемником снес конструкцию светофора

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
На улице Маскавас грузовик с подъемником снес конструкцию светофора
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

Передача Zebra в Facebook опубликовала видео, на котором видно, как грузовой автомобиль ломает светофор.

Как видно на видео, ДТП произошло в Риге, на улице Маскавас.

Водитель грузовика уверенно проезжает перекресток, даже не думая убедиться в том, что транспортное средство может что-то зацепить.

Реальность оказалось суровой - удар подъемника о конструкцию светофора был настолько сильным, что массивный автомобиль на мгновение оторвался двумя колесами от земли.

Портал TVNET связался с Государственной полицией в связи с этим случаем. В ближайшее время будет предоставлен комментарий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх