Видео ⟩ На улице Маскавас грузовик с подъемником снес конструкцию светофора

Как видно на видео, ДТП произошло в Риге, на улице Маскавас.

Водитель грузовика уверенно проезжает перекресток, даже не думая убедиться в том, что транспортное средство может что-то зацепить.

Реальность оказалось суровой - удар подъемника о конструкцию светофора был настолько сильным, что массивный автомобиль на мгновение оторвался двумя колесами от земли.

Портал TVNET связался с Государственной полицией в связи с этим случаем. В ближайшее время будет предоставлен комментарий.