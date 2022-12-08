В Саулкрасты на участке от улицы Берзу до улицы Селгас построен новый участок прогулочной тропы вдоль моря и создан экологический объект Saulrieta vērotājs ("Созерцатель заката"), сообщили в самоуправлении.
Вдоль моря в Саулкрасты построена новая тропа и установлен объект для фото
На этой неделе у объекта Saulrieta vērotājs состоялось открытие двух проектов, реализуемых самоуправлением Саулкрастского края - "Объект окружающей среды - Saulrieta vērotājs" и "Создание пешеходной инфраструктуры на участке от улицы Берзу до улицы Селгас".
Saulrieta vērotājs - фотообъект, где каждый житель Саулкрасты или гость города может запечатлеть воспоминания в символе солнца, который характерен для Саулкрасты.
Общая стоимость проекта составляет 4997 евро, из которых 4497 евро - финансирование Европейского союза (ЕС). Проект софинансируется Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов ЕС при поддержке Службы поддержки сел и ассоциации Jūras zeme.
В свою очередь, "Создание пешеходной инфраструктуры на участке от улицы Берзу до улицы Селгас" будет способствовать развитию туризма и снижению ущерба, наносимого жителями и туристами окружающей среде.
Общая стоимость проекта составляет 52 527 евро, из которых 47 275 евро - финансирование ЕС. Проект софинансирует Европейский фонд морского и рыбного хозяйства ЕС при поддержке Службы поддержки села и ассоциации Jūras zeme.
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