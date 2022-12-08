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По делу об убийстве Бункуса обвинения предъявлены трем лицам

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По делу об убийстве Бункуса обвинения предъявлены трем лицам
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Могила Мартиньша Бункуса
Могила Мартиньша Бункуса Фото: TVNET

По делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обвинение предъявлено трем лицам, сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Алдис Ласманис.

Два человека обвинены в подстрекательстве или заказе убийства, а один из них в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса. С другой стороны, обвинение организатору убийства не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью.

Государственная полиция также сообщает, что в ходе расследования были изъяты средства в размере 50 миллионов евро, опрошено 300 человек, допрошено 200.

Видео: Запись пресс-конференции

В уголовном процессе подозреваемыми были признаны четыре человека — трое граждан Латвии и один гражданин России. В полиции заявили, что в ходе расследования получено четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, в том числе о распределении ролей — от заказчика до организатора и исполнителя убийства. Дело занимает 121 том.

Напомним, Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно, связанная с убийством.

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