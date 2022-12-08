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Раймонд Паулс удивлен эротической постановке с его музыкой

rus.tvnet.lv
Раймонд Паулс удивлен эротической постановке с его музыкой
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Раймонд Паулс
Раймонд Паулс Фото: Jānis Škapars/TVNET

9 декабря в Латвийском театре кукол состоится премьера спектакля для взрослых - политически-эротического кабаре "Без морали. С куклами" (Bez morāles. Ar lellēm). В постановке прозвучит музыка Раймонда Паулса. В интервью журналу Privātā Dzīve Маэстро отметил, что он ничего об этом не знал.

"Впервые слышу о таком", - растерялся Раймонд Паулс, когда узнал, что его музыка прозвучит в масштабном эротическом кабаре для взрослых "Без морали. С куклами" (Bez morāles. Ar lellēm).

"У меня нет связи с эротикой? Я держусь от таких вещей подальше", - смеется Маэстро.

Паулс говорит, что авторы шоу не сообщали ему о такой идее. И на премьеру его тоже не пригласили.

Премьера политически-эротического кабаре "Без морали. С куклами" (Bez morāles. Ar lellēm) пройдет 9 декабря.

Интервью целиком читайте в новом номере журнала "Privātā Dzīve".

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