Раймонд Паулс удивлен эротической постановке с его музыкой

9 декабря в Латвийском театре кукол состоится премьера спектакля для взрослых - политически-эротического кабаре "Без морали. С куклами" (Bez morāles. Ar lellēm). В постановке прозвучит музыка Раймонда Паулса. В интервью журналу Privātā Dzīve Маэстро отметил, что он ничего об этом не знал.