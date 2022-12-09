Дочь Ольги Камбалы заключила договор о сотрудничестве с Chanel

"Она живет самой круто жизнью подростка", - говорит Ольга.

Лоретта рассказала матери, что была на кастинге для одного из самых влиятельных мировых модных брендов Chanel.

"Я очень горжусь своими детьми, но я никогда их не хвалю, но я так горжусь тем, что мой ребенок прошел кастинг Chanel".

Мама попросила дочь рассказать подробнее о большом событии, на что Лоретта ответила достаточно просто, не обращая на это особого внимания: "Ничего, нормально. Надо было назвать свое имя, рост, из какого ты агентства, из какой страны. Тогда они сняли видео с позированием и ходьбой по подиуму".​

Ольга поясняет, что будет частное мероприятие: "Это означает, что модный дом проводит показ для своих состоятельных клиентов, а модели демонстрируют этим клиентам новую коллекцию".

Дочь объясняет, что модели представят косметику.

Хотя Ольга некоторое время не видела свою дочь, она считает, что девочка должна остаться на Тайване: "Я бы хотела, чтобы она продлила контракт, чтобы она не уезжала домой, потому что дома можно застрять - друзья, подруги, свои дела - можешь сбиться с пути, так что лучше живи на Тайване".

В соцсетях девушка представляется как Лоретта Камбала. Ранее Ольга говорила, что все три дочери собираются взять фамилию Камбала. Старшая дочь Лукерия уже сделала это, когда достигла совершеннолетия.

Осложнения для двух других дочерей доставил отец девочек, который потребовал от Ольги плату за согласие дать дочерям фамилию нового мужа.