Видео ⟩ Инфлюенсер Элина Дидрихсоне вновь оказалась в центре скандала

Свое мнение высказал и директор по развитию агентства инфлюенсеров и талантов Collex Денис Александр Шевелев: "Я считаю, что такое поведение в принципе неприемлемо. Это недопустимое поведение со стороны инфлюенсера. Это как раз показывает, что она считает, что водить машину без ремня безопасности - это нормально. За это даже наказания не получить, она занимается этим уже несколько месяцев, может, лет. Она не получила наказания, Государственная полиция никак не отреагировала".

По сообщению Bez Tabu, правоохранители указывают, что оценят возможные нарушения Дидрихсоне, однако похоже, что она не будет наказана.

Видео: сюжет Bez Tabu

Напомним, имя Элины Дидрихсоне уже прозвучало в нескольких скандалах.Сказанное инфлюенсером не раз громко обсуждалось в соцсетях. Она много раз попадала в поле зрение PTAC и VID.

Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.