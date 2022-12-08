Недавно скандальная предпринимательница и инфлюенсер Элина Дидрихсоне, снявшая видео за рулем без ремня безопасности, привлекла к себе внимание и осуждение со стороны пользователей социальных сетей. Программа Bez Tabu обратилась к ней, чтобы выяснить, почему она демонстрирует такое поведение своим подписчикам.
Видео ⟩ Инфлюенсер Элина Дидрихсоне вновь оказалась в центре скандала
Bez Tabu удалось позвонить Дидрихсоне, но она не удосужилась ответить на вопросы журналистов, а также посоветовала создавать сюжеты о "более интересных вещах".
Противоречивый инфлюенсер отказалась объяснить, почему она не пристегнута ремнем безопасности на видео.
СМИ напоминают, что однажды Элина ответила на аналогичный вопрос, заданный подписчиком в Instagram: "Такой глупый вопрос, который не изменит вашу жизнь, если я отвечу на него. Будто вы всегда пристегивались ремнем безопасности, водили машину и никогда не нарушали никаких правил и живете как ангел", - заявила Дидрихсоне.
Эксперт CSDD Нормунд Лагздиньш напоминает, что авария может произойти в любой момент. При езде в автомобиле желательно снять толстую зимнюю одежду, чтобы ремень безопасности был более эффективным.
Нормунд Лагздиньш прокомментировал: "Если вы садитесь в машину и не пристегиваете ремень безопасности, то рассчитывается, насколько сильно затянется сам ремень. В результате неправильного использования создается много свободного пространства, которое дает свободу движений для тела в момент столкновения, а при сближении с рулем, когда сработает подушка безопасности, можно получить дополнительный удар".
Свое мнение высказал и директор по развитию агентства инфлюенсеров и талантов Collex Денис Александр Шевелев: "Я считаю, что такое поведение в принципе неприемлемо. Это недопустимое поведение со стороны инфлюенсера. Это как раз показывает, что она считает, что водить машину без ремня безопасности - это нормально. За это даже наказания не получить, она занимается этим уже несколько месяцев, может, лет. Она не получила наказания, Государственная полиция никак не отреагировала".
По сообщению Bez Tabu, правоохранители указывают, что оценят возможные нарушения Дидрихсоне, однако похоже, что она не будет наказана.
Видео: сюжет Bez Tabu
Напомним, имя Элины Дидрихсоне уже прозвучало в нескольких скандалах.Сказанное инфлюенсером не раз громко обсуждалось в соцсетях. Она много раз попадала в поле зрение PTAC и VID.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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