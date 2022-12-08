Первый добровольный призыв в Службу государственной обороны (VAD) возможен уже летом, и в нее может быть принято несколько сотен человек, в четверг в передаче Латвийского телевидения (LTV) Šodienas jautājums рассказали кандидат на должность министра обороны Инара Мурниеце и руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
Бергманис прикинул, сколько людей может быть в первом призыве в армию
Бергманис отметил, что в Адажи уже летом можно было взять на службу "дважды по 200 человек".
Мурниеце также согласилась с установленным сроком, хотя и отметила, что в данный момент внедрение SAD задерживается на полгода и что текущий законопроект SAD можно значительно улучшить.
В то же время Бергманис признал, что ряд сроков VAD, разработанных 13-м Сеймом, не были соблюдены, а также еще необходимо принять концепцию обороны государства и концепцию национальной безопасности, которая поддерживает создание VAD. Бергманис предполагал, что законы, связанные с VAD, будут рассмотрены на следующем заседании подкомиссии.
При этом оба политика согласились с тем, что необходимо упорядочить систему учета военной экипировки. Мурниеце указала, что требуется электронная система учета, где подробно, наглядно и точно учтены как экипировка, так и вооружение, в свою очередь Бергманис отметил, что такой процесс был начат уже в 2017 году с помощью Lattelecom, но не был продолжен.
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