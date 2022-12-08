Бергманис прикинул, сколько людей может быть в первом призыве в армию

Бергманис отметил, что в Адажи уже летом можно было взять на службу "дважды по 200 человек".

Мурниеце также согласилась с установленным сроком, хотя и отметила, что в данный момент внедрение SAD задерживается на полгода и что текущий законопроект SAD можно значительно улучшить.

В то же время Бергманис признал, что ряд сроков VAD, разработанных 13-м Сеймом, не были соблюдены, а также еще необходимо принять концепцию обороны государства и концепцию национальной безопасности, которая поддерживает создание VAD. Бергманис предполагал, что законы, связанные с VAD, будут рассмотрены на следующем заседании подкомиссии.

При этом оба политика согласились с тем, что необходимо упорядочить систему учета военной экипировки. Мурниеце указала, что требуется электронная система учета, где подробно, наглядно и точно учтены как экипировка, так и вооружение, в свою очередь Бергманис отметил, что такой процесс был начат уже в 2017 году с помощью Lattelecom, но не был продолжен.