Более 400 деятелей культуры обратились к министру культуры Наурису Пунтулису в публичном письме: "Как это?". Они указывают на противоречия между его голосованием в Комиссии по мандатам, этике и выступления против инициативы "О правовой защите всех семей" (Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību), а также планово-стратегическими документами, разработанными Минкультом. В письме они призывают его провести "следующий возможный срок" в качестве министра культуры в соответствии с основными ценностями, заложенными в Сатверсме, и подавать пример эмпатического поведения своими действиями и в построении инклюзивного общества.
"Господин Пунтулис, как же так?": В открытом письме деятели культуры обвиняют министра в предательстве
В письме работники культуры обращаются к министру от имени представителей сектора культуры, которые считают создание сплоченного и инклюзивного общества одной из своих важнейших оперативных задач.
"Мы основываем свою работу как на определенных в Сатверсме Латвийской Республики ценностях - Латвия как демократическое и правовое государство, так и на позициях, определенных Министерством культуры и документах планирования культурной политики, в которых инклюзивное, открытое, безопасное и единое общество является приоритетом.
Вот почему мы задаемся вопросом: "Как же так, господин Пунтулис?"
Представители отрасли ссылаются на 30 ноября 2022 года, когда депутат и министр культуры Наурис Пунтулис проголосовал против инициативы "За правовую защиту всех семей" (Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību), поддержанной более чем 23 тысячами граждан Латвии в Комиссии по мандатам, этике и представлениям, которая была отклонена.
Документы по планированию и операционной стратегии, обязательные для исполнения Министерством культуры, подчеркивают важность сплоченного, инклюзивного общества для существования демократического государства.
"Основные направления развития сплоченного и граждански активного общества на 2021-2027 гг. за год" поясняет:
"Концепция сплоченного общества, определенная на уровне Европейского Союза, включает в себя три взаимосвязанных вещи:
1) взаимоотношения жителей - взаимное доверие, формирование социальных сетей, принятие разнообразия общества;
2) укорененность или принадлежность - вера в государственные учреждения, понимание справедливости и тесная связь с государством;
3) понимание общего блага - чувство ответственности жителей за ближних и желание помочь, то есть солидарность, уважение к общим правилам общества и гражданское/политическое участие".
"Господин Пунтулис, почему ваш голос противоречит этим параметрам, важным для существования демократического государства?", обратились представители отрасли к министру.
Работники культуры призывают Пунтулиса провести свой "возможный следующий срок" на посту министра культуры в соответствии с основными ценностями, определенными в Сатверсме, действовать в соответствии с целями сферы, которой он руководит, объединить весь народ Латвии и подавать пример в построении чуткого и инклюзивного общества своими действиями, даже если это противоречит идеологическим принципам позиции Национального объединения".
Письмо подписали более 400 представителей индустрии, в том числе председатель правления Ascendum, издатель интернет-журнала Satori Антония Скопа, всемирно известный режиссер Сигне Баумане и режиссер Лолита Ритманис, поэт и философ Илмарс Шлапиньш, художница Катрина Нейбурга, поэт Карлис Вердиньш, менеджер Лиепайского концертного зала Lielais dzintars Тимур Томсонс и многие другие представители индустрии.
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