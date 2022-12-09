"Господин Пунтулис, как же так?": В открытом письме деятели культуры обвиняют министра в предательстве

Более 400 деятелей культуры обратились к министру культуры Наурису Пунтулису в публичном письме: "Как это?". Они указывают на противоречия между его голосованием в Комиссии по мандатам, этике и выступления против инициативы "О правовой защите всех семей" (Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību), а также планово-стратегическими документами, разработанными Минкультом. В письме они призывают его провести "следующий возможный срок" в качестве министра культуры в соответствии с основными ценностями, заложенными в Сатверсме, и подавать пример эмпатического поведения своими действиями и в построении инклюзивного общества.