Встречается ли актер Максим Бусел со своей партнершей по шоу?

Даже после финала пара уклончиво отвечает на вопрос, являются ли они парой вне шоу. Лиза сказала: "Мы теперь счастливы. Просто счастливы!" Максим присоединился к ней: "Мы выбрали песню из фильма "Ла-Ла Ленд" не просто так! Она о чем-то бесконечном. Мы можем назвать только любовь бесконечной. Она действительно бесконечна и вечна сейчас!"