В одном из предыдущих выпусков Линда Пуле, ведущая закулисной программы Dejo ar zvaigzni ("Танцуй со звездой"), расспросила актера Рижского русского театра им. Михаила Чехова Максима Бусела и его партнершу по танцам Лизу Манию про романтические чувства между ними. Пара пообещала после окончания шоу раскрыть, как же на самом деле.
Встречается ли актер Максим Бусел со своей партнершей по шоу?
Встречается ли актер Максим Бусел со своей партнершей по шоу?
Даже после финала пара уклончиво отвечает на вопрос, являются ли они парой вне шоу. Лиза сказала: "Мы теперь счастливы. Просто счастливы!" Максим присоединился к ней: "Мы выбрали песню из фильма "Ла-Ла Ленд" не просто так! Она о чем-то бесконечном. Мы можем назвать только любовь бесконечной. Она действительно бесконечна и вечна сейчас!"
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Фото: финал шоу Dejo ar zvaigzni
Напомним, вечером 4 декабря в шоу Dejo ar zvaigzni победил Максим Бусел и Лиза Мания. На втором месте остались Янис Петерсонс и Олена Черекова, на третьем - Рута Двинска и Виктор Харитонов. 11 декабря на экраны выйдет передача о закулисье шоу.
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