"Думал, укропы": россиянин-дезертир объяснил, почему открыл огонь по полицейским в РФ

Павла Николина задержали в Новошахтинске Ростовской области России 7 декабря - через сутки после того, как обстрелял полицейских. Вскоре после задержания СМИ сообщили, что Николин - бывший заключенный, завербованный частной военной компанией "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине. По данным Baza, он отбывал наказание в колонии в Уфе за ограбление, а 24 ноября передумал участвовать в военных действиях и сбежал.

Позднее Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео с задержанным.

Корреспондентам "Би-би-си" удалось поговорить с родным отцом Николина - Орестом, который живет в Украине.

В начале 1980-х Орест Николин переехал приехал из Львовской области в Уфу, чтобы учиться. Там же он познакомился со своей будущей женой Татьяной. Летом 1984 года родился Павел. По словам мужчины, после развода с Татьяной в 1986 году он вернулся во Львовскую область и с тех пор не общался с сыном, если не считать нескольких телефонных звонков, когда тот был еще ребенком.

Последний раз, когда Орест интересовался судьбой Павла, тот был в розыске. Первая судимость у Николина появилась еще до его совершеннолетия, в 2001 году. На суде по мере пресечения он заявил, что не дезертировал с фронта, а "отстал от группы". На вопрос о том, зачем он открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Новошахтинске, тот ответил: "Думал, укропы".

Отец Николина рассказал "Би-би-си", что у него была надежда еще когда-нибудь увидеть сына, однако после начала войны шансов на это уже не осталось.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с начала осени открыто вербует заключенных на войну в Украине. По информации на начало ноября, в Украине погибли уже более 500 российских заключенных, сообщало издание The Insider.