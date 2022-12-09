С октября Россия выпустила по энергообъектам Украины больше 1000 ракет и дронов

"С 10 октября по объектам энергетической инфраструктуры Украины было выпущено более 1000 тяжелых ракет и дронов. Первая попытка со стороны россиян была в сентябре этого года. Таким образом, мы пережили восемь крупных волн и более десяти ударов меньшего масштаба", - сказал глава "Укрэнерго".

После массированной атаки 5 декабря в Украине были повреждены магистральные подстанции и несколько электростанций.

В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением на юге и в Харьковской области.

Война в Украине продолжается с 24 февраля. Обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины армия Россия стала после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, в результате которого россиянам пришлось уйти из Херсона - единственного областного центра, оккупированного с начала войны. Из-за этих атак страдает гражданское население Украины.