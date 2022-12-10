В пятницу, 9 декабря, в Лондоне скончалась поэтесса и преподаватель йоги Велта Сникере. С ее уходом завершется блестящий Рижский молодежный кружок 1920-х и 1930-х годов, в судьбах которого было много драмы, но и много свободы, сообщают представители Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета.
На 102 году жизни скончалась поэт и учитель йоги Велта Сникере
Велта Сникере родилась 25 декабря 1920 года в Великих Луках, Россия, в семье врача Рейнхольда Сникера, но вскоре семья вернулась в Латвию. Семья имеет крепкие корни, хорошо образована, известна своими профессионалами и государственными служащими. Время пребывания поэта в Латвии связано с центром Риги, с лета 1936 года – с Межапарком. Она выросла в свободной Латвии со свободным духом, независимым и независимым видением жизни, говорится в памятном послании автору.
Первые стихи Велта Сникере написала в пять лет, в тринадцать лет начала вести дневник в виде афоризмов. Училась в 8-й начальной школе города Риги, 1-й гимназии города Риги и изучала историю и философию в Латвийском университете. Интерес поэта к йоге начался в Латвии.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поклонникам таланта!
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