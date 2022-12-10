На 102 году жизни скончалась поэт и учитель йоги Велта Сникере

Велта Сникере родилась 25 декабря 1920 года в Великих Луках, Россия, в семье врача Рейнхольда Сникера, но вскоре семья вернулась в Латвию. Семья имеет крепкие корни, хорошо образована, известна своими профессионалами и государственными служащими. Время пребывания поэта в Латвии связано с центром Риги, с лета 1936 года – с Межапарком. Она выросла в свободной Латвии со свободным духом, независимым и независимым видением жизни, говорится в памятном послании автору.

Первые стихи Велта Сникере написала в пять лет, в тринадцать лет начала вести дневник в виде афоризмов. Училась в 8-й начальной школе города Риги, 1-й гимназии города Риги и изучала историю и философию в Латвийском университете. Интерес поэта к йоге начался в Латвии.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поклонникам таланта!