Вытащить машину из кювета: за неделю помощь потребовалась более чем 100 водителям

Руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков Balta Кристап Лециниекс указывает, что водитель, управляющий автомобилем в день, когда идет сильный снег, должен рассчитывать, что вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие примерно в три раза выше, чем в обычный день. Аналогичные риски возникают в дни, когда наблюдаются резкие перепады температуры, под воздействием которых дорожное покрытие становится ледяным.

За последние несколько недель в созданную Balta службу "Помощь на дороге" поступило повышенное количество обращений в связи с автомобилями, соскользнувшими с дороги, и ДТП, причиной которых чаще всего служили осложненные условия вождения и обледенение. В свою очередь, как только температура приближается к минус 20 градусам, растет количество обращений за помощью, чтобы завести машину.

Как сообщалось, прибыль Balta в первом полугодии этого года составила 3,636 млн евро, что на 27,1% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.