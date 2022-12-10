Видео ⟩ Весь октябрь насмарку. Женщина расстроена бракованным календарем

"Последний день сентября - суббота, а 1 октября - тоже суббота. И 31 октября - понедельник, вторника нет, а 1 ноября - среда", - перечисляет ошибки жительница Ауце.

Исследуя календарь более внимательно, обнаружилось, что весь октябрь ошибочен - ни одна из дат не соответствует 2023 году.

В календаре фигурирует и 31 сентября, которое, как известно, не существует.

Центр защиты прав потребителей признает, что календарь является браком. Как действовать торговцу, который продает в своем учреждении поставленный выше товар, уже зависит от возможности договориться.

Правда, даже если торговец решает не исключать из торговли конкретный товар, должна быть указана информация о том, что товар является неполным.

Latvijas pasts даже получила возражения от нескольких клиентов, за чем последовало решение изъять календари из торговли. Клиенты имеют возможность, предъявив чек, вернуть уплаченные деньги за плохой календарь.