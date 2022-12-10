Отмена ЧС на границе с Беларусью. Об этом просит организация "Хочу помочь беженцам"

Как говорится в заявлении организации "Хочу помочь беженцам", с лета 2021 года лица, прибывшие на границу Латвии со стороны Белоруссии, ищут убежища в Латвии. Многим из этих людей неоднократно препятствовали в пересечении границы или возвращали в Белоруссию, откуда их снова насильно вытесняли через латвийскую границу. Среди этих людей есть семьи с детьми, несовершеннолетние и представители уязвимых групп. По данным организации, с наступлением зимы мигранты подвергаются все большей угрозе своему здоровью и жизни.

Как сообщила агентству LETA руководитель проекта "Хочу помочь беженцам" Иева Раубишко, организация подчеркивает, что пересечение границы не в соответствии с законом не отменяет право человека просить убежища, а запрет на пересечение границы людьми, которые хотят просить убежища, противоречит международным обязательствам Латвии и законам ЕС.

"Хочу помочь беженцам" призывает правительство Латвии отменить чрезвычайную ситуацию на административных территориях у латвийско-белорусской границы, чтобы, соблюдая право на убежище и принцип невыдворения, дать возможность гражданам третьих стран ходатайствовать о предоставлении убежища даже в нынешней напряженной ситуации с безопасностью.

Организация призывает к тщательной индивидуальной оценке лиц, пересекающих границу, уделяя особое внимание уязвимым лицам, а также предотвращая возвращение лиц в страны, где им угрожают преследования и бесчеловечное обращение. Кроме того, организация призывает разрешить СМИ и неправительственным организациям доступ к мигрантам на границе для предоставления гуманитарной помощи и возможности независимого мониторинга.