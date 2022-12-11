Ксения Собчак отреагировала на интервью Котрикадзе латвийским СМИ

"История с "Дождем" помогла мне четко сформулировать идею, по которой работает и, надеюсь, будет работать, как минимум, моя редакция. Я благодарна Кате, потому что благодаря этому видео можно доходчиво это донести", - написала она.

Ксения Собчак предложила всем "незавимомыслящим" журналистам задуматься: "Сочувствуем ли мы простым русским людям, которые в дырявых шлемах идут на убой, потому что обязаны и потому что у них нет другого выхода?".

"Если вы хотите понравиться украинцам и европейским чиновникам - это ваше право. Но какое тогда отношение вы имеете к русской аудитории? Почему вы считаете, что говорите и с ней тоже?" - спросила журналистка.

Собчак указала, что простые люди, которые вынуждены идти воевать, безразличны таким журналистам, как Катерина Котрикадзе: "Потому что им до всего этого вообще нет дела. А кому есть дело до этих людей?".

Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии. Ранее NEPLP оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро из-за ряда нарушений.

В итоге скандал вокруг телеканала "Дождь" не утихает уже несколько дней. Пока главный редактор телеканала Тихон Дзядко извинился за неуместные слова бывшего журналиста "Дождя" Алексея Коростелева о помощи российской армии, генеральный директор телеканала со слезами просил уволенного журналиста вернуться на работу.

Руководитель информационной службы "Дождя" Екатерина Котрикадзе в эфире передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", комментируя эти противоречивые заявления, подчеркнула, что высказывание гендиректора Натальи Синдеевой было опубликовано в ее личных социальных сетях и не является позицией телеканала.