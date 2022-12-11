Две недели назад возле Риги прошла охота, в которой участвовал заместитель начальника Государственной полиции Юрис Шулте. О ней по-прежнему много слухов и противоречий. На охоте умер известный в охранном бизнесе предприниматель Янис Гаркалнс, а из официальных и неофициальных источников вытекает, что только позже судебные медики в экспертизе заметили, что он застрелен, сообщает программа LTV de facto.
"Допускаю, что следы выстрела не были видны": министр о трагической охоте
Программа выяснила, что охотничьи луга в Стопиньской волости находятся в ведении охотничьего клуба, и две недели назад, в ночь на воскресенье, на охоту записался член клуба Янис Лейманс. Кроме него, в охоте участвовали Шулте и Гаркалнс.
На охотничьих угодьях на расстоянии в несколько сотен метров размещены три охотничьих башни. Скорее всего, каждый охотник сидел на своей. Погибший на охоте Гаркалнс, возможно, находился в средней башне. У подножия ее сейчас стоят свечи.
Вопросов о том, что произошло, больше, чем ответов. Через несколько дней после случившегося, в среду, первым делом пришло сообщение о том, что генерал Шулте решил отправиться на пенсию по выслуге лет. Начали циркулировать слухи. На следующий день полиция подтвердила, что Шулте участвовал в той охоте, где произошел несчастный случай.
В сообщении полиции также было сказано, что "первоначально констатировано, что у лица наступила биологическая смерть, а позднее после проведенного судебным экспертом осмотра констатированы признаки насильственной смерти".
Формулировка подсказывает, что выстрелы по охотнику сразу не были зафиксированы. Такой же вывод можно сделать и по словам министра внутренних дел.
"Медики констатировали естественную смерть человека. Это была ночь между субботой и воскресеньем. Человек был доставлен в морг, и когда на следующий день была проведена экспертиза, то в понедельник утром мы узнали, что это была не естественная смерть, а есть ранение", - рассказывает министр внутренних дел Кристап Эклонс.
С учетом того, что на охоте принимал участие заместитель начальника Государственной полиции, расследование было передано находящемуся под надзором министра Бюро внутренней безопасности. Одновременно полиция сама проводит служебную проверку работы полицейских во время вызова.
На вопрос о том, пытался ли кто-нибудь скрыть следы вмешательства, Эклонс отвечает, что "нет абсолютно такой информации". Он считает, что скрыть следы практически невозможно.
"Здесь надо учитывать, что у нас на улице зима. Люди ночью, сидя в ожидании, одеваются соответственно климату. Я допускаю, что следы выстрела не были видны", - говорит министр.
В службе неотложной медицинской помощи (NMPD) отмечают, что их работники не определяют причины смерти. Если бригада на месте видела следы выстрела, служба не раскрывает, потому что происходит расследование, но отмечает, что упомянутый термин "биологическая смерть" не исключает насильственной смерти.
"В таких случаях, особенно, если они произошли в публичных местах и с неясными обстоятельствами, то, в соответствии с алгоритмами сотрудничества, служебные медики привлекают полицию, которая далее выясняет как обстоятельства произошедшего, так и назначает экспертизы для установления причины смерти", - говорит представитель NMPD Илзе Букша.
Почему полиция не узнала о ране сразу? Оба охотники умолчали об этом?
За охотничьи угодья в Стопиньской стороне отвечает член правления охотничьего клуба в окрестностях Риги Каспар Шуйковскис. Он подтверждает, что охоту с ним согласовал член клуба Янис Лейманс, бывший депутат Стопинского края, активный член клуба, который организует кормление животных и строит башни.
Шуйковскис утверждает, что ему позже сообщили, что человек погиб, без уточнения причин.
Не говорит о случившемся Лейманс, условный "хозяин", потому что единственным из трех участников охоты является членом охотничьего клуба.
"В принципе, вся информация, которую я знаю, из СМИ", - говорит Лейманс. На вопрос, присутствовал ли он на охоте, Лейманс отвечает, что не уверен, можно ли комментировать случившееся. Лейманс также не ответил, какой статус ему применен в расследовании Бюро внутренней безопасности; и даже не сказал, есть ли у него хоть какой-то статус.
Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении de facto, свидетельствует о том, что у Гаркалнса констатирована сквозная рана. Кто стрелял, не ясно.
На вопрос, может ли стрелок быть полицейским генералом Шулте, министр отвечает следующим образом: "Как мы знаем, в охоте принимали участие три человека. Один из них погиб. Есть два оставшихся. Вероятность 50%".
Генерал полиции Шулте принял решение о выходе на пенсию по выслуге лет сам, говорят в полиции. De facto не удалось связаться с ним.
Передаче известно, что застреленный Гаркалнс и Шулте часто охотились вместе. У Гаркалнса, как владельца охранной фирмы Alabais, были хорошие связи с работниками Министерства внутренних дел. Гаркалнсу также принадлежала компания систем безопасности вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской уголовной полиции Андрея Созинова.
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