"Допускаю, что следы выстрела не были видны": министр о трагической охоте

Почему полиция не узнала о ране сразу? Оба охотники умолчали об этом?

За охотничьи угодья в Стопиньской стороне отвечает член правления охотничьего клуба в окрестностях Риги Каспар Шуйковскис. Он подтверждает, что охоту с ним согласовал член клуба Янис Лейманс, бывший депутат Стопинского края, активный член клуба, который организует кормление животных и строит башни.

Шуйковскис утверждает, что ему позже сообщили, что человек погиб, без уточнения причин.

Не говорит о случившемся Лейманс, условный "хозяин", потому что единственным из трех участников охоты является членом охотничьего клуба.

"В принципе, вся информация, которую я знаю, из СМИ", - говорит Лейманс. На вопрос, присутствовал ли он на охоте, Лейманс отвечает, что не уверен, можно ли комментировать случившееся. Лейманс также не ответил, какой статус ему применен в расследовании Бюро внутренней безопасности; и даже не сказал, есть ли у него хоть какой-то статус.

Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении de facto, свидетельствует о том, что у Гаркалнса констатирована сквозная рана. Кто стрелял, не ясно.

На вопрос, может ли стрелок быть полицейским генералом Шулте, министр отвечает следующим образом: "Как мы знаем, в охоте принимали участие три человека. Один из них погиб. Есть два оставшихся. Вероятность 50%".

Генерал полиции Шулте принял решение о выходе на пенсию по выслуге лет сам, говорят в полиции. De facto не удалось связаться с ним.

Передаче известно, что застреленный Гаркалнс и Шулте часто охотились вместе. У Гаркалнса, как владельца охранной фирмы Alabais, были хорошие связи с работниками Министерства внутренних дел. Гаркалнсу также принадлежала компания систем безопасности вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской уголовной полиции Андрея Созинова.