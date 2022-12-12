Лиене Ушакова назвала истинную причину своего развода

Как известно, сын Ушаковой родился в сентябре 2013 года, а замуж она вышла в ноябре того же года. Но брак потерпел неудачу, и теперь она раскрывает, почему.

"Развод, конечно, не приятен", - говорит Лиене Ушакова в программе.

Она отмечает, что на это ушли годы, но теперь у них хорошие отношения. "Есть пару раз в году, когда мы можем собраться все вместе, обняться, поужинать и почувствовать это семейное чувство. Ребенок видит, что родители, хоть они и не вместе 24/7, могут обнять и поцеловать друг друга и все нормально", - указывает она.

Изначально между ними был период отстранения, бывшие супруги даже не разговаривают друг с другом. "Сначала я подумала, что другому человеку очень больно, я это знаю и мне тоже нелегко, у меня тоже есть сердце! Я никогда не хотела никого обидеть, но в то же время быть с кем-то, зная, что можно быть счастливой и в других отношениях…" - комментирует Ушакова причины развода.

Ушакова призналась, что именно она разорвала отношения, а также сделала шаг и попросила прощения. "Я сказала ему, что он лучший папа и лучший мужчина, я просто хочу, чтобы он был счастлив".

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