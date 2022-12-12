Дрю Бэрримор объяснила, почему не дарит детям подарки на Рождество

"Я не дарю им подарки, которые, как мне кажется, являются бесполезными. Они получают много вещей в течение года, поэтому я не та странная и строгая мама, которая кричит своим детям: "Вы не получите никаких подарков!» Я просто чувствую, что хорошим презентом будут воспоминания. Я лучше потрачусь на это, чем на кукольный домик или что-то в этом роде", - сказала 47-летняя Дрю Бэрримор