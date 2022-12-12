Американская актриса Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) призналась, что в этом году ее дети останутся без рождественских сюрпризов, пишет PeopleTalk.
Дрю Бэрримор объяснила, почему не дарит детям подарки на Рождество
Дрю Бэрримор объяснила, почему не дарит детям подарки на Рождество
"Я не дарю им подарки, которые, как мне кажется, являются бесполезными. Они получают много вещей в течение года, поэтому я не та странная и строгая мама, которая кричит своим детям: "Вы не получите никаких подарков!» Я просто чувствую, что хорошим презентом будут воспоминания. Я лучше потрачусь на это, чем на кукольный домик или что-то в этом роде", - сказала 47-летняя Дрю Бэрримор
Напомним, в 2012 году Дрю Бэрримор в третий раз вышла замуж за арт-консультанта Уилла Коупелмена, но развелась спустя 4 года. В браке у актрисы родилось двое дочерей: Олив и Фрэнки.
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