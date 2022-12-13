7 идей, чем заняться в Таллинне в зимние праздники

Новогодние елки одна другой краше высятся едва ли не на каждой площади столицы, в крупнейших музеях, церквях и торговых центрах.

А в этом году в Таллинне можно полюбоваться еще и самой большой в Эстонии елкой из тростника, а также богато украшенными вечнозелеными красавицами в квартале Ротерманна и Ноблесснер, необыкновенно интересными тематическими инсталляциями и, разумеется, классическими рождественскими елями.

3. Побывайте хотя бы на одном культурном мероприятии

В праздничной суете мы порой забываем, что Рождество - это прежде всего время для семьи.

А что может быть лучше, чем отринуть бытовую рутину и сходить в один из многочисленных музеев столицы и познакомиться с новыми выставками, или послушать концерт в какой-нибудь церкви?

4. Сходите на экскурсию

Думаете, что знаете Таллинн, исходили его вдоль и поперек? Или наоборот - ваши знания о разных районах столицы не больше гулькиного носа? За время экскурсий вы познакомитесь с такими местами в городе, о которых и слыхом не слыхивали, а знакомые места вы увидите совсем другими глазами, узнаете массу новых фактов и необычных обстоятельств.