На этой неделе кулинарного шоу "Вечер со вкусом" мы окунемся в мир культуры и настоящего, колоритного русского фольклора. Не многие вспомнят эти завораживающие славянские песни, хороводы, хохлому, гусли и караваи размером с настоящую избу.
Неделя колоритного русского фольклора на шоу "Вечер со вкусом"
К счастью нам поможет фольклорист и педагог Виолетта Николаенко, которая еще с малых лет начала постигать этот удивительный мир традиций, песен и танцев. Все будет по канонам - на закуску Виолетта приготовит драники, да не обычные, а по боярски, с икрой. Затем на стол подадут основное блюдо – глиняные горшочки с курицей, овощами и картошечкой. А на десерт будут запеченные яблоки. И раз мы в гостях у фольклориста, то и развлечение будет соответствующее.
На второй вечер поедем в гости к ведущему свадеб Виталию Подгайскому. Он человек который дарит улыбки и хорошее настроение, и с особым вниманием относиться как к молодоженам, так и к гостям. Чем же он будет покорять гостей? Как описал Виталий – их ждет обычный новогодний стол. Но так ли это?
Вы когда ни будь встречали Деда Мороза? А что если он профессиональный, да еще и первый Деда Мороза пробежавший по великой китайской стене! О тайнах северного полюса нам поведает ведущий Андрей Седышев. К столу Андрей подаст закуску "новогоднюю игрушку" - салат на "еловой" веточке укропа. На второе будет рыба, а на десерт будет зима.
А в последний вечер этой недели мы пойдем к актрисе, руководителю Рижского Русского театра им. М. Чехова - Дане Бйорк. Первый акт её выступления, он же закуска – актер у которого еще нет награды "Оскар" – капустный пирог, который будет иметь свое место в спектакле. Второй акт – картошка с куриной подливой, очень популярное блюдо в Риге во времена, когда жил Михаил Чехов! И кульминация ее спектакля, финальный акт - апофеоз. Торт сюрприз, как Чеховское ружье.
Смотрите развлекательное кулинарное шоу "Вечер со вкусом" с понедельника по четверг в 20.00 на канале TV3 Plus.
Галерея: "Вечер со вкусом"
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