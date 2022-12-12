Неделя колоритного русского фольклора на шоу "Вечер со вкусом"

К счастью нам поможет фольклорист и педагог Виолетта Николаенко, которая еще с малых лет начала постигать этот удивительный мир традиций, песен и танцев. Все будет по канонам - на закуску Виолетта приготовит драники, да не обычные, а по боярски, с икрой. Затем на стол подадут основное блюдо – глиняные горшочки с курицей, овощами и картошечкой. А на десерт будут запеченные яблоки. И раз мы в гостях у фольклориста, то и развлечение будет соответствующее.

Фото: Пресс-фото

На второй вечер поедем в гости к ведущему свадеб Виталию Подгайскому. Он человек который дарит улыбки и хорошее настроение, и с особым вниманием относиться как к молодоженам, так и к гостям. Чем же он будет покорять гостей? Как описал Виталий – их ждет обычный новогодний стол. Но так ли это?