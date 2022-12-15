Липину интересно ⟩ Кто все эти министры? Часть 1: старые знакомые

Сама Чакша говорит о том, что ее как мать троих детей больше всего волнует вопрос качества образования. А та самая декларация показывает, что тренды останутся теми же: упор на государственный язык, образование педагогов (без упоминания о зарплатах) и любовь к рейтингам. Пожалуй, единственная измеримая цель в декларации - к 2030 году попасть в топ-10 рейтинга OECD PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

На этой цели я остановлюсь отдельно, уж очень она показательна. Во-первых, в исследовании, кроме показателей учащихся, измеряется и, например, их благосостояние или реалистичность ожиданий и планов. Но это правительство уже не волнует. Во-вторых, в исследовании 2018 года Латвия находилась на 29-м месте (всего исследуется 77 стран). Это если совместить показатели в науке, математике и чтении. Как вам лично кажется, мы за последние четыре года сильно выросли с сфере образования? Ну и в-третьих, конечно же, цель у нас ставится на 2030 год. Это правительство в лучшем случае проработает до 2026 года. Поэтому обещать можно многое, выполнять придется уже другим.

Так что в отношении сферы образования пока намного больше вопросов, чем ответов.

Министр культуры

Кто: Наурис Пунтулис

Партия: Национальное объединение

Опыт работы: министр культуры с 2019 года, депутат Рижской думы (2013-2019), до этого с 1994 года был солистом Латвийской национальной оперы.

​Образование: магистр оперного пения.

Наурис Пунтулис Фото: Paula Äurkste