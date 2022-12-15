Успели-таки до 2023 года. Состав нового правительства не просто известен, но официально назван и заявлен. Что ж, давайте вместе и познакомимся с теми, кто будет находиться во главе различных сфер нашей жизни следующие четыре года.
Липину интересно ⟩ Кто все эти министры? Часть 1: старые знакомые
Так как министров целых 15 человек (учитывая премьера и новосозданное Министерство климата и энергетики), я разделил статью на две части. В первой мы пройдемся по тем лицам, которые хотя бы раз входили в состав Кабмина.
На практике это значит, что мы обсудим тех, кто был в первом правительстве Кариньша, либо в предыдущем - правительстве Кучинскиса.
Премьер-министр
Кто: Кришьянис Кариньш
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: премьер-министр с 2019 года, депутат Европарламента (2009-2019), депутат Сейма (2002-2009).
Образование: доктор филологических наук.
Что изменится: удивительно, но на самом деле, судя по всему, достаточно много. Если не в самом Кариньше, то в его отношениях с Кабмином. Нет, то, что Кариньш никуда не уйдет с поста премьер-министра, можно было утверждать с определенной долей уверенности. Нет, конечно, переговоры шли долго. Но в целом фигура Кариньша устраивала почти всех крупных игроков.
Однако нельзя не заметить, что позиции Кариньша сильно изменились в сравнении с прошлым правительством. Если четыре года назад его фигура стала символом условного равновесия между либеральностью "Для развития/За!" и консерватизмом Нацобъединения, то сейчас "Новое Единство" по факту является самой левой из представленных в коалиции партий, несмотря на заявленный центризм.
Поэтому и Кариньшу уже будет сложнее играться в "великого уравнителя", а придется искать возможности не скатиться в полный отказ от глобализации и европейских ценностей (которые Нацобъединение любит на словах, но не на деле). И, например, отказ Юридической комиссии продолжать работу над законопроектом о партнерских отношениях уже показывает, что это будет непросто.
Министр иностранных дел
Кто: Эдгар Ринкевич
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: бессменный министр иностранных дел с 2011 года, глава канцелярии президента (2008-2011), госсекретарь Министерства обороны (1997-2008).
Образование: магистр политических наук. Магистр стратегии ресурсов национальной безопасности.
Что изменится: ничего. Послушайте, как бы вы ни относились к "Новому Единству", личности министра или действиям Латвии на дипломатическом поле - нельзя не отдать дань уважения политическому долголетию Ринкевича.
25 октября исполнилось 11 лет, как Эдгар Ринкевич занимает пост министра иностранных дел. Одиннадцать! И это в стране, где правительство Кариньша стало первым, которое продержалось весь свой запланированный срок. Второй Кабмин Кариньша станет для Ринкевича шестым в его карьере (а сам Кариньш - четвертый премьер-министр для Ринкевича). Это рекорд для любого министра, причем с отрывом (включая первую республику). На втором месте находится Раймонд Вейонис, которому не хватило двух недель до 9 лет на посту министра окружающей среды.
Так что если 11 лет в нашей дипломатии ничего не менялось и это, судя по всему, устраивает наше правительство, то сейчас-то почему что-то должно измениться? Продолжим дружить с Европой, ругаться с Россией и помогать Украине. Периодически возможны подколки в Twitter.
Министр экономики
Кто: Илзе Индриксоне
Партия: Национальное объединение
Опыт работы: министр экономики с 22 мая этого года, депутат 13-го Сейма, депутат Талсинской краевой думы (2013-2018).
Образование: магистр управления окружающей средой.
Что изменится: вряд ли многое. Ни один пост в правительстве Кариньша не менял владельца так часто, как этот. В начале Ральф Немиро от KPV LV. Потом Немиро выгоняют из партии и министром становится Янис Витенбергс. А потом Витенбергс переходит в Нацобъединение, чем запускает серию событий, итогом которых становится исключение KPV LV из коалиции. Но и Витенбергс не удерживается на посту - и становится платой Нацобъединения за возможность убрать из правительства экс-министра внутренних дел Марию Голубеву. И вот министром экономики становится Индриксоне.
Ух, оценили "Игры престолов: Latvian Edition"? Но по итогу Нацобъединение уже достаточно долгое время управляет сферой экономики. Плюс, учитывая все существующие и грядущие проблемы, ясно, что самые важные вопросы экономики будут решаться всем Кабмином, а не только лично Индриксоне. Поэтому и фокусироваться стоит не столько на ней, сколько на всей коалиции.
А то же Нацобъединение, например, в пандемию с большой неохотой соглашалось на выплаты и пособия. Поэтому и огромной помощи бизнесу (особенному малому) и домохозяйствам ждать не приходится.
Министр финансов
Кто: Арвил Ашераденс
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат Сейма (2010-2014, 2017-сейчас), министр экономики (2016-2019), директор газеты Diena (1990-2009).
Образование: магистр экономической географии.
Что изменится: без резких движений. Да, министерство поменяло главу, но не партийную принадлежность - предыдущий министр финансов Янис Рейрс также член партии "Новое Единство". Да и в целом Министерство финансов с 2010 года находится под крылом "Нового Единства". С 2009-го, если учитывать Эйнара Репше (тогда - член партии "Новое время", ставшей основой "Нового Единства").
Был период 2016-2019 гг., когда министром финансов была представитель Союза зеленых и крестьян Дана Рейзниеце-Озола, но факт остается фактом - "Новое Единство" давно и уверенно находится во главе финансовой стороны дела.
Поэтому серьезных изменений не жду. Уже сообщалось о том, что в январе новое правительство будет обсуждать, например, налоговую систему. И, если верить источникам, "Новое Единство" против снижения каких-либо ставок. На это же намекают и весьма уклончивые ответы, которые Ашераденс давал, например, в интервью Янису Домбурсу.
Министр внутренних дел
Кто: Марис Кучинскис
Партия: "Объединенный список"
Опыт работы: депутат всех созывов Сейма с 2003 года. Премьер-министр Латвии (2016-2019), министр регионального развития и самоуправлений (2004-2006), мэр Валмиеры (1996-1997, 1998-2002).
Образование: высшее образование в сфере экономики (окончил ЛУ еще до того, как там появилось деление на бакалавров и магистров).
Что изменится: больше жесткости и, простите, стабильности. Сфера внутренних дел - это та часть политики Латвии, которую внезапно начало штормить именно при правительстве Кариньша. Судите сами, с 2011 по 2019 год (на протяжении четырех правительств) должность министра внутренних дел занимал один-единственный Рихард Козловскис. А потом за четыре года Кариньша министерство сменило трех руководителей. Сначала Сандис Гиргенс от KPV LV, потом Мария Голубева от "Для развития/За!" и в конце Кристап Эклонс - официально беспартийный, но выдвинутый от тех же "Для развития/За!".
Так что первая задача Кучинскиса - стабилизировать эту сферу. И думается, что одному из самых опытных действующих политиков Латвии это удастся. А что по конкретным задачам? В целом отставка Голубевой (и тот факт, что "Для развития/За!" в Сейме нет, а Нацобъединение - есть) уже показала, в какую сторону собирается двигаться Латвия. Напомню, что Нацобъединение запросило отставку Голубевой во многом из-за ее не такой жесткой реакции на происходившее у памятника в Пардаугаве 10-11 мая этого года.
Нет, теперь у нас все серьезно. Запрос на внутреннюю безопасность и борьбу с "гибридными угрозами" только возрос. Обладатель самого сурового взгляда в правительстве Кучинскис и сам в интервью говорит, что "во внешней обороне нет смысла, если нет внутренней безопасности". Так что упор будет именно на это. Тем более что в той же декларации правительства это единственная упомянутая сфера внутренних дел.
Министр образования
Кто: Анда Чакша
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат 13-го Сейма, министр здравоохранения (2016-2019), член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (2014-2016), член правления Детской клинической университетской больницы (2011-2014), врач-педиатр, работала в фармацевтическом бизнесе.
Образование: педиатр, специалист в анестезиологии и интенсивной терапии, магистр бизнес-управления.
Что изменится: сложно сказать. Сложно вообще хоть что-то предсказывать. Анда Чакша станет восьмым министром образования Латвии за последние 10 лет. О какой преемственности, о какой стабильности вообще можно говорить в этой ситуации? Разве только программа Skola 2030, для которой не особо принципиально, кто находится во главе министерства.
Сама Чакша говорит о том, что ее как мать троих детей больше всего волнует вопрос качества образования. А та самая декларация показывает, что тренды останутся теми же: упор на государственный язык, образование педагогов (без упоминания о зарплатах) и любовь к рейтингам. Пожалуй, единственная измеримая цель в декларации - к 2030 году попасть в топ-10 рейтинга OECD PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).
На этой цели я остановлюсь отдельно, уж очень она показательна. Во-первых, в исследовании, кроме показателей учащихся, измеряется и, например, их благосостояние или реалистичность ожиданий и планов. Но это правительство уже не волнует. Во-вторых, в исследовании 2018 года Латвия находилась на 29-м месте (всего исследуется 77 стран). Это если совместить показатели в науке, математике и чтении. Как вам лично кажется, мы за последние четыре года сильно выросли с сфере образования? Ну и в-третьих, конечно же, цель у нас ставится на 2030 год. Это правительство в лучшем случае проработает до 2026 года. Поэтому обещать можно многое, выполнять придется уже другим.
Так что в отношении сферы образования пока намного больше вопросов, чем ответов.
Министр культуры
Кто: Наурис Пунтулис
Партия: Национальное объединение
Опыт работы: министр культуры с 2019 года, депутат Рижской думы (2013-2019), до этого с 1994 года был солистом Латвийской национальной оперы.
Образование: магистр оперного пения.
Что изменится: снова ничего. Пунтулис продолжит помогать латышской культуре, пытаясь ее популяризировать в обществе. То же касается и СМИ - помощь, как обычно, будет предлагаться исключительно латышскоязычным медиа. Остальные - живите как хотите.
Главное испытание для Пунтулиса - грядущий Вселатвийский праздник песни и танца, который состоится в 2023 году. Предыдущий прошел в 2018 году, так что Пунтулис его не застал. Учитывая экономические проблемы и возможное новое обострение коронавируса, провести его будет непросто.
Министр сообщения
Кто: Янис Витенбергс
Партия: Национальное объединение
Опыт работы: депутат 13-го Сейма, министр экономики (2018-2021), до этого занимал руководящие посты в различных предприятиях торговли.
Образование: бакалавр предпринимательства.
Что изменится: а что-то должно меняться? Слушайте, по отсутствию внутренних перипетий и скандалов Министерство сообщения может посоперничать только с Министерством земледелия (там вообще тишь, благодать и пять человек на посту за 20 лет).
Главный проект века - Rail Baltica. Но это международная стройка, так что тут Латвии расслабиться не дадут. Все остальное - строительство дорог, поддержка airBaltic и прочая климатическая нейтральность. Так что не думаю, что нас ждут какие-то потрясения в сфере сообщения.
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Как видно, от "старичков" сильных изменений ожидать не приходится. Общий вектор понятен. В каких-то сферах вроде образования и культуры усилятся патриотически-националистические течения. Они и так были неслабыми, но после 24 февраля пользуются особой поддержкой.
Какие-то сферы, та же экономика, будут скорее реагировать на ситуацию в мире, нежели создавать что-то свое. А ситуацию в мире предсказывать я лично не берусь, так что будем смотреть на конкретные решения.
Ну и есть сферы, в которых не изменится вообще ничего. Будь то привычный хаос в образовании или привычная стабильность в дипломатии.
Может, нас удивят новые лица? Об этом почитаем во второй части статьи.
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