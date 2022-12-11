Более чем через два месяца после выборов в конце концов становится ясным состав нового правительства. Его планируют утвердить в среду. Готово и соглашение о правительственных работах. Самые острые споры в процессе были о том, следует ли реформировать налоги и управление государственными предприятиями. Там соглашение не достигнуто, и эти вопросы остаются вне декларации. В нем также нет амбициозных целей для развития государства, но появляются общие слова о содействии, поддержке и продолжении.
Политики обещают в январе дискутировать об изменениях в налоговой системе
Первое правительство Кришьяниса Кариньша четыре года назад приступило к работе с семью приоритетами. Упорядочение банковской системы, законность, реформы систем здравоохранения и образования, ликвидация OIK, реформа самоуправлений, улучшение демографической ситуации. Крупнейшие общественные организации успех в этих областях, а также преодолении кризисов пандемии и энергоресурсов не оценивают высоко. Они критикуют политиков за недостаточную консультацию с партнерами. Второе правительство Кариньша демонстрирует обязательство с организациями говорить больше.
Результатом многих совещаний является черновик декларации правительства. В начале он включал пять приоритетов: безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность, качество жизни. На этой неделе по требованию "Объединенного списка" добавили также заботу о здоровье. Должность министра здравоохранения достался этой политической силе, которая выдвинула на этот пост беспартийного кандидата - прежнюю главу Конфедерации работодателей Лигу Менгельсоне.
Главная критика партнерских организаций по поводу декларации правительства состоит в том, что в ней не появляются предложения о энергетике и налогах.
В документе указано, что тарифы должны быть обоснованными, но этого недостаточно, тарифы должны быть конкурентоспособными.
От политиков получено обещание, что в январе они встретятся с общественными организациями, чтобы поговорить о налогах. Однако уже ясно, что "Новое Единство", которое будет руководить министерством финансов и в следующем правительстве, будет против сокращения налоговых ставок.
Декларация не является обязательным документом. Однако предприниматели, представители самоуправлений и другие партнеры надеются, что вложенная работа не будет бессмысленной.
Эксперт по финансам и налогам Янис Херманис подсчитал, что в декларации 69 раз появляется слово "обеспечим", 53 - "будем способствовать", 47 - "укрепим", а затем следуют "совершенствуем", "продолжим" и "будем поддерживать". Нет конкретных, измеримых целей, чтобы через четыре года оценить, что сделано и что - нет.
Бывший премьер-министр Марис Кучинскис, который в следующем правительстве будет министром внутренних дел, считает, что политики только выиграют, если бы цели была декларированы с числом роста внутреннего валового продукта или с другими показателями.
Прежний мэр Сигулды Угис Митревицс был кандидатом в премьер-министры от Национального объединения. В новом правительстве он не будет работать, зато будет руководить Комиссией по долгосрочному развитию в Сейме.
Неправительственные организации рассказывают, что цели, которые первоначально были более конкретными, с каждой дискуссией становились все более расплывчатыми. Возможно, из-за того, что в 2019 году политики включили в декларацию амбициозные обещания, которых не удалось достичь. Одной из целей была "лучшая средой бизнеса в странах Балтии".
В декларации имеется более 50 страниц и, судя по написанному в них, правительство обязуется достичь великих достижений практически во всех областях. Поэтому особенно значимыми являются вопросы, которые не упоминаются в ней.
Некоторые из них определены в договоре коалиции. Это области, где у партий кардинально противоположные взгляды. Договор определяет, в каких вопросах партии могут голосовать отдельно друг от друга. Для Национального объединения это будет иммиграционная политика, "Объединенного списка" - реформы избирательной системы, "Нового Единства" - права человека.
"Новая Единство" хотело также включить в декларацию цель продажи акций государственных обществ на бирже. Например, Latvijas valsts meži и общий ветропарк Latvenergo.
Тогда жильцы и пенсионные фонды могут инвестировать не в иностранные предприятия, а в экономику Латвии. Партия премьера считает, что это решит и проблемы с управлением капитальными обществами.
В правительстве Дидзис Шмитс будет министром земледелия, под его началом оказываются также скандальные Latvijas valsts meži. Один из аргументов представляемого им "Объединенного списка" против биржи состоит в том, что государственные капитальные общества в настоящее время выполняют также социальные функции, например, в охране природы.
"Новое Единство" подчеркивает, что социальной функции котировка на бирже не будет мешать, только сделает ее более прозрачной. Но подозрения, что в таком виде к государственным предприятиям доступ получат предприниматели с подозрительной репутацией, партия отклоняет. Это предотвращает норма, что государство должно сохранять контрольный пакет и ограничения на количество акций, которые может получить один акционер.
Декларация в формировании правительства важна, потому что позволяет понять, о каких работах партии могут прийти к соглашению и в чем противоречия слишком велики. Это должно помочь правительству удержаться до следующих выборов. На основании этого документа правительство должно заключить план действий, а именно, более подробный документ с конкретными работами, которые оно запланировало для себя.
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