Политики обещают в январе дискутировать об изменениях в налоговой системе

Некоторые из них определены в договоре коалиции. Это области, где у партий кардинально противоположные взгляды. Договор определяет, в каких вопросах партии могут голосовать отдельно друг от друга. Для Национального объединения это будет иммиграционная политика, "Объединенного списка" - реформы избирательной системы, "Нового Единства" - права человека.

"Новая Единство" хотело также включить в декларацию цель продажи акций государственных обществ на бирже. Например, Latvijas valsts meži и общий ветропарк Latvenergo.

Тогда жильцы и пенсионные фонды могут инвестировать не в иностранные предприятия, а в экономику Латвии. Партия премьера считает, что это решит и проблемы с управлением капитальными обществами.

В правительстве Дидзис Шмитс будет министром земледелия, под его началом оказываются также скандальные Latvijas valsts meži. Один из аргументов представляемого им "Объединенного списка" против биржи состоит в том, что государственные капитальные общества в настоящее время выполняют также социальные функции, например, в охране природы.

"Новое Единство" подчеркивает, что социальной функции котировка на бирже не будет мешать, только сделает ее более прозрачной. Но подозрения, что в таком виде к государственным предприятиям доступ получат предприниматели с подозрительной репутацией, партия отклоняет. Это предотвращает норма, что государство должно сохранять контрольный пакет и ограничения на количество акций, которые может получить один акционер.

Декларация в формировании правительства важна, потому что позволяет понять, о каких работах партии могут прийти к соглашению и в чем противоречия слишком велики. Это должно помочь правительству удержаться до следующих выборов. На основании этого документа правительство должно заключить план действий, а именно, более подробный документ с конкретными работами, которые оно запланировало для себя.