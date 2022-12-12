Организаторы одного из самых красивых предновогодних культурных событий столицы - концерта "Рождественская прелюдия" сообщают, что по многочисленным просьбам зрителей 17 декабря, в 15:00, в Домском соборе состоится дополнительный дневной концерт.
Объявлен дополнительный дневной концерт "Рождественская прелюдия"
В "Рождественской прелюдии" вместе c оперной дивой Инессой Галанте примут участие выдающиеся латвийские музыканты: всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, виртуозный пианист Андрей Осокин, молодые, талантливые солисты ЛНО - тенор Артем Сафронов и сопрано Виктория Пакалниеце. хор мальчиков Школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижёра Романса Ванагса, а также яркие молодые талантливые музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте": пианистка Мария Мишель Яунземе, скрипач Андрей Егоров, виолончелистка Катрина Анна Рандо, пианист Даниил Мицкевич и другие.
"Мне очень приятно, что наш рождественский концерт стал прекрасной традицией и остается желанным и важным событием для латвийской публики. Мы счастливы делиться со зрителями любовью, теплом, звучанием великой, вечной музыки. Приходите ощутить особую, непередаваемую атмосферу волшебства и любви, которая царит в Домском соборе в канун Рождества", - приглашает Инесса Галанте.
В мастерском исполнении участников концерта прозвучат любимые публикой рождественские канонические композиции величайших мировых композиторов, а особое световое оформление Домского собора придаст мероприятию неповторимое праздничное настроение.
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