"В шкафу у нас стоят товары из России": звезда реалити-шоу о сетевом маркетинге

В шоу Ģimene burkā Агрита рассказывает, что после объявления об уходе из российской компании NL International люди разделились на две части - одни выразили ей свою поддержку, а другие - осудили со словами: "Где ты был раньше?".

Агрита раскрывает свою позицию: "Мои колебания действительно усилились, когда началась война. Мы еще вначале пошли с сестрой и единомышленниками помогать украинцам.

Я колебалась - я вроде как помогаю украинцам, но в то же время работаю в российской компании.

Продукт мне нравится, помогать нравится и тогда мне казалось, что я нашла баланс".

"Было много разговоров с президентом компании и руководством. Было решено, что мы будем отказываться от товаров российского производства и двигаться только в Европу. А потом я поняла, что на коробках все равно написано российское производство. Клиенты стали все больше и больше отказываться, видя это.

Одно дело, когда мы громко кричим: "Европа, Европа", а другое - В шкафу у нас стоят товары из России", - сказала она.

Во время колебаний ей сделали новое рабочее предложение и она согласилась. Теперь Агрита ищет способ вернуть заработанные деньги. Речь идет о четырехзначном числе на счету компании. Правда, он заблокирован.

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