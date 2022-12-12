СМИ: на границе между Индией и Китаем произошли столкновения

Столкновения произошли в спорном регионе Аруначал-Прадеша, солдаты обеих стран получили легкие ранения, сообщает ANI со ссылкой на источники.

Представитель министерства иностранных дел Индии не ответил на запрос Reuters о комментариях. Представители министерства обороны и армии Индии также отказались от комментариев.

МИД Китая также предпочел хранить молчание.

По информации неназванного источника из Минобороны Индии, китайская армия понесла больше потерь, чем индийская сторона. По данными индийской стороны, в столкновении участвовали порядка 600 китайских солдат.

Споры между Индией и Китаем по поводу нескольких участков 3800-километровой границы, большая часть которой проходит в Гималаях, не урегулированы.

В 1962 году между двумя странами разразилась война.