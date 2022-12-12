Коррупционный скандал в ЕС: вице-президент Европарламента Ева Кайли арестована за взятку

24 ноября, когда Европарламент принял резолюцию с сожалением о гибели в Катаре тысяч рабочих, Ева Кайли брала слово и говорила, что Катар прошел через "историческую трансформацию" - от игнорирования прав мигрантов до их защиты.

Уже в декабре Кайли призвала смягчить визовый режим с ЕС для жителей Катара и Кувейта, а затем посетила Доху, где хвалила организаторов чемпионата, говоря, что представляет 500 млн европейцев - при том, что ее визит поддержали даже не все соратники по Европарламенту.

Politico пишет, что дело не только в правах мигрантов или отмене шенгенских виз для граждан Катара. Сейчас руководство страны ведет переговоры с ЕС о поставках газа и хочет, чтобы Катар был для Европы равноправным партнером, а не неким местом, где ЕС закупает газ, закрывая глаза на все нарушения прав человека - и может из-за этого же разорвать отношения.

В любом случае расследование продолжается. Кайли (в Греции она была еще и знаменитой телеведущей) остается под стражей. Признала ли она и остальные арестованные вину, публично не объявлялось. Она уже лишена должности вице-президента Европарламента.