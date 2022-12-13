"Талисман" Майриса Бриедиса Gacho высказался об их отношениях

Как известно, Бриедис, выходя на ринг перед боем, делал это под музыку Ирбе.

На вопрос, каковы сейчас отношения между ними, учитывая недавние действия Бриедиса - своеобразные публикации в соцсетях и расплывчатые заявления о нападении России на Украину, а также неудачный старт на выборах в Сейм, Ирбе отвечает: "Мы были вместе много лет - с самого начала профессиональной карьеры. Я уже тогда поддерживал его своими песнями и всегда был за него.

На данный момент у нас нет отношений, мы не общаемся".

Как выяснилось, именно Бриедис, вероятно, был инициатором прекращения общения. "Он удалил меня из Instagram, когда я выложил видео с [украинским боксером Александром] Усиком, где он передает мне привет. Потом я заметил, что меня больше нет в его Instagram".

Вспоминая их сотрудничество, Ирбе говорит: "Лучший выбирает лучшего. Я ходил на его бои, потому что ему нравились мои песни, одна конкретная песня была для него как талисман. Конечно, было приятно поддержать. Он боксер с большой буквы - один на миллион. Но эта его позиция... Печально".