Вт, 13.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Жительница Болдераи попала в больницу с вирусом: в воде нашли легионеллез

rus.tvnet.lv
Жительница Болдераи попала в больницу с вирусом: в воде нашли легионеллез
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Жительница Болдераи недавно вернулась домой из больницы. Она попала туда после вроде бы "обычного вируса", за которым на самом деле скрывалась смертоносная бактерия, сообщает передача Bez Tabu.

Рижанка Татьяна уже месяц заботится о дочери, которая недавно вернулась в свою квартиру в Болдерае из больницы и восстанавливается после операции. Сначала казалось, что у девушки обычный вирус, который вызвал ряд проблем со здоровьем, однако маме с дочкой и в голову не пришло, что виной всему смертоносная бактерия - легионелла.

Татьяна вспоминает, что проблемы со здоровьем у дочери начались еще осенью. Симптомы были похожи на пневмонию, однако с каждый днем ей становилось все хуже, а сил было все меньше. В итоге во время очередного приступа болей пришлось вызывать неотложную медицинскую помощь, которая доставила девушку в больницу.

Семья была уверена, что она, скорее всего, вдохнула бактерию вместе с каплями воды, моясь дома.

Врачи незамедлительно передали информацию в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), работники которого прибыли, чтобы провести проверку воды. Татьяна рассказала, что сотрудники SPKC взяли анализы горячей и холодной воды на кухне и в ванной. Как в горячей, так и в холодной воде был констатирован легионеллез. Кроме того, проверка показала, что температура воды достигает всего 45-47 градусов вместо необходимых 60-65 градусов, создавая, таким образом, благоприятную для смертельной бактерии среду.

Татьяна поняла, что нужно срочно предупредить других жильцов дома о наличии легионеллеза в воде, а также потребовать у ответственных структур провести очистку труб и дезинфекцию воды, поэтому незамедлительно позвонила в домоуправление - Rīgas namu pārvaldnieks. К ее удивлению, ни после первого, ни после второго, ни после третьего звонка от домоуправа вестей или действий не последовало.

Уже больше месяца семья не чувствует себя в безопасности в своей квартире. Ежедневно приходится носить бутылки воды из магазина, так как ясности с качеством воды по-прежнему нет.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх