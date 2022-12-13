Жительница Болдераи недавно вернулась домой из больницы. Она попала туда после вроде бы "обычного вируса", за которым на самом деле скрывалась смертоносная бактерия, сообщает передача Bez Tabu.
Жительница Болдераи попала в больницу с вирусом: в воде нашли легионеллез
Рижанка Татьяна уже месяц заботится о дочери, которая недавно вернулась в свою квартиру в Болдерае из больницы и восстанавливается после операции. Сначала казалось, что у девушки обычный вирус, который вызвал ряд проблем со здоровьем, однако маме с дочкой и в голову не пришло, что виной всему смертоносная бактерия - легионелла.
Татьяна вспоминает, что проблемы со здоровьем у дочери начались еще осенью. Симптомы были похожи на пневмонию, однако с каждый днем ей становилось все хуже, а сил было все меньше. В итоге во время очередного приступа болей пришлось вызывать неотложную медицинскую помощь, которая доставила девушку в больницу.
Семья была уверена, что она, скорее всего, вдохнула бактерию вместе с каплями воды, моясь дома.
Врачи незамедлительно передали информацию в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), работники которого прибыли, чтобы провести проверку воды. Татьяна рассказала, что сотрудники SPKC взяли анализы горячей и холодной воды на кухне и в ванной. Как в горячей, так и в холодной воде был констатирован легионеллез. Кроме того, проверка показала, что температура воды достигает всего 45-47 градусов вместо необходимых 60-65 градусов, создавая, таким образом, благоприятную для смертельной бактерии среду.
Татьяна поняла, что нужно срочно предупредить других жильцов дома о наличии легионеллеза в воде, а также потребовать у ответственных структур провести очистку труб и дезинфекцию воды, поэтому незамедлительно позвонила в домоуправление - Rīgas namu pārvaldnieks. К ее удивлению, ни после первого, ни после второго, ни после третьего звонка от домоуправа вестей или действий не последовало.
Уже больше месяца семья не чувствует себя в безопасности в своей квартире. Ежедневно приходится носить бутылки воды из магазина, так как ясности с качеством воды по-прежнему нет.
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