Жительница Болдераи попала в больницу с вирусом: в воде нашли легионеллез

Рижанка Татьяна уже месяц заботится о дочери, которая недавно вернулась в свою квартиру в Болдерае из больницы и восстанавливается после операции. Сначала казалось, что у девушки обычный вирус, который вызвал ряд проблем со здоровьем, однако маме с дочкой и в голову не пришло, что виной всему смертоносная бактерия - легионелла.

Татьяна вспоминает, что проблемы со здоровьем у дочери начались еще осенью. Симптомы были похожи на пневмонию, однако с каждый днем ей становилось все хуже, а сил было все меньше. В итоге во время очередного приступа болей пришлось вызывать неотложную медицинскую помощь, которая доставила девушку в больницу.

Семья была уверена, что она, скорее всего, вдохнула бактерию вместе с каплями воды, моясь дома.