Драка с Григорием Лепсом: чем закончился скандал?

Что случилось?

2 декабря пропутинский артист Григорий Лепс (ему запрещен въезд в Латвию) дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни "Самый лучший день" он швырнул об сцену микрофон и свои очки, а затем ушел за кулисы, так и не допев, пишет УНИАН.

Позже в СМИ появилось видео, где Григорий Лепс в состоянии алкогольного опьянения становится участником уличной драки возле петербургского бара "Финнеганс". Там у артиста не сложились отношения с одним из посетителей, прозвучали оскорбительные слова. Началась драка с участием охраны певца, пишет "Фонтанка.ру".

Пострадавший Дмитрий в своем заявлении указал, что в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс и предложил сыграть на 10 тысяч долларов. Петербуржец признался, что очень хотел бы, но ставить на кон такую сумму не готов. Дальше последовал спор, после Лепс отвесил ему оплеуху, а потом они втроем вышли - он, Лепс и охранник.

Адвокат Дмитрия отметил, что в действиях гражданина Лепса и его охранников он усматривает нарушение второй части статьи 112 УК РФ - "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Есть видео, показания свидетелей, а значит - особого расследования не будет.

Спустя некоторое время стало известно, что на Лепса завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Напомним, въезд в Латвию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года.