"Это моя ошибка": Марис Олте о скандальном видео с белым порошком

Марис также рассказал, что в своей жизни уже много чего испробовал, в том числе в Мексике.

Как сообщал Apollo.lv, год назад в Интернете появилось видео, на котором известные люди, по-видимому, употребляли запрещенные вещества. Видео было снято в Исландии во время съемок шоу "Четверо на чемоданах" (Četri uz koferiem), в нем приняли участие несколько известных в латвийском шоу-бизнесе персон - музыкант Кристап Струбергс, певица Алисе Хаийима, инфлюенсер Эмилия Сама, или Sudrabkaija, а также исследователь природы и отец пятерых детей Марис Олте.

После того как видео было обнародовано, Олте в беседе с Apollo.lv подтвердил, что на кадрах именно он.

"Каждый из нас живет в своем пузыре. Я понятия не имею, как живут люди в городе и как живет молодежь. Я много слышал об инфлюенсерах, но никогда не встречался с ними лично. Мне нравится веселиться с ними, делать глупости. Конечно, около часа ночи я уже не мог понять, что можно и что нельзя делать. Это моя ошибка.

Она [Алисе Хаийима] сказала, что снимала мои действия. Мы посмотрели и поняли, что такое видео не должно нигде появляться. Было очень поздно, и мы не были трезвы. Я выпил каких-то коктейлей.

Конечно, это моя вина. Я не сторонник ни нюханья, ни бурного образа жизни", - сказал Марис Олте.

Подробнее - на 1188.lv.