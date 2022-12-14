Год назад в центре громкого скандала оказался биолог Марис Олте. В публичном пространстве появилось видео, где в рамках телешоу в Исландии Олте и другие известные люди нюхают некий белый порошок. Став гостем ток-шоу Kad viņas satiekas, Марис рассказал правду о том, что на самом деле там произошло.
"Это моя ошибка": Марис Олте о скандальном видео с белым порошком
"Лейтмотив был такой - что было в Исландии, останется в Исландии, но [на самом деле случилось иначе]... Я [в тот вечер] выпил два или три коктейля, потому что был единственным водителем", - вспоминает Олте события того дня.
Говоря о белом порошке, который он нюхал на видео, Марис отметил: "Что это было за дерьмо, я не знаю. Все, что я знаю - это то, что ничего от него не было.
Потом ребята мне сказали: "Теперь ты будешь популярен!". Когда я это увидел, меня как будто поезд переехал. Я имею в виду, fu*k, если бы это было что-то [что подействовало]".
На вопрос, не боялся ли он пробовать неизвестное вещество, Марис отвечает: "Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы рассказать, какая забавная была эта компания. Они такое творили, что просто держись".
Однако нет худа без добра. Олте рассказал, что в тот момент у его программы "Рыбалка с Олте" значительно увеличилось количество зрителей. "Наверное, стоит время от времени что-то нюхать", - иронизирует он.
Марис также рассказал, что в своей жизни уже много чего испробовал, в том числе в Мексике.
Как сообщал Apollo.lv, год назад в Интернете появилось видео, на котором известные люди, по-видимому, употребляли запрещенные вещества. Видео было снято в Исландии во время съемок шоу "Четверо на чемоданах" (Četri uz koferiem), в нем приняли участие несколько известных в латвийском шоу-бизнесе персон - музыкант Кристап Струбергс, певица Алисе Хаийима, инфлюенсер Эмилия Сама, или Sudrabkaija, а также исследователь природы и отец пятерых детей Марис Олте.
После того как видео было обнародовано, Олте в беседе с Apollo.lv подтвердил, что на кадрах именно он.
"Каждый из нас живет в своем пузыре. Я понятия не имею, как живут люди в городе и как живет молодежь. Я много слышал об инфлюенсерах, но никогда не встречался с ними лично. Мне нравится веселиться с ними, делать глупости. Конечно, около часа ночи я уже не мог понять, что можно и что нельзя делать. Это моя ошибка.
Она [Алисе Хаийима] сказала, что снимала мои действия. Мы посмотрели и поняли, что такое видео не должно нигде появляться. Было очень поздно, и мы не были трезвы. Я выпил каких-то коктейлей.
Конечно, это моя вина. Я не сторонник ни нюханья, ни бурного образа жизни", - сказал Марис Олте.
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