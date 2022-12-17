Спустя 10 лет в Латвийской национальной опере выступит Кристине Ополайс

3 февраля 2023 года Кристине Ополайс даст сольный концерт в сопровождении оркестра ЛНО под музыкальным руководством дирижера Мартиньша Озолиньша.

Концерт посвящен памяти Андрея Жагарса.

"С большим удовольствием могу сообщить, что 3 февраля я вернусь на сцену Латвийской национальной оперы на особый гала-концерт.

Я с нетерпением жду встречи со своей любимой публикой в ​​этом особенном театре, где я начала свою карьеру артиста.

Я буду петь арии из моих любимых партий в операх Франческо Чилеа, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и Антонина Дворжака - как известных, так и новых", - сказала Ополаис.

Артистка подчеркнула роль бывшего председателя правления ЛНО Жагарса в ее карьере, сказав, что Жагарс был ее близким другом и наставником на протяжении многих лет.

Как сообщила Трейле, латвийская солистка Ополайс зарекомендовала себя в мире. Ее можно регулярно услышать в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Цюрихском оперном театре и многих других.

Кристине Ополайс сотрудничает с такими дирижерами, как Даниэль Баренбойм, сэр Антонио Паппано, сэр Саймон Рэттл, сэр Марк Элдер, Андрис Нельсонс, Фабиан Луицци и Кирилл Петренко.

Ее выступление было записано на CD и DVD, а также показано вживую в кинотеатрах по всему миру в рамках проекта Live in HD, реализуемого "Метрополитен-опера".

С 2003 по 2007 год Ополайс была солисткой ЛНО. Она является двукратным лауреатом Большой музыкальной премии Латвии (2006, 2011).