Видео ⟩ Студенты RTU построили уже вторую высокомощную ракету. И она летает

"Уже первой ракетой мы доказали, что можем достичь определенной высоты - одного километра. Вторая ракета летела выше и дальше, но это не было нашей первоочередной целью. Главным было убедиться, что разработанные нами технологии и системы соответствуют требованиям и выполняют запланированные действия - получают данные, выстреливают во время полета парашют, удачно приземляются. Полет - единственный способ, как это проверить", - указывает студентка факультета компьютерных наук и информационных технологий RTU Айя Моника Вайниня.

Демонстрационный полет прошел на аэродроме в Цесисе. Полет был удачным - ракета превысила высоту в 1,9 километра и летела со скоростью около 1000 километров в час, оба парашюта сработали, и ракета приземлилась. Ее можно использовать повторно.

Видео: Создание и запуск ракеты

Совершенствуя знания о строительстве ракет, студенты значительно улучшили конструкцию ракеты, создали комплексную систему парашютов, которая сначала тормозит полет ракеты, а затем способствует ее безопасному приземлению, а также внесли ряд других улучшений. Все нематериальные и материальные системы ракеты были разработаны и созданы студентами. Сделан не самостоятельно только двигатель.

Студенты RTU построили уже вторую высокомощную ракету Фото: Antra Danberga, RTU

В проектировании и строительстве ракеты принимали участие студенты RTU - Арвид Балиньш, Аленс Шнепстс, Айя Моника Вайниня, Дайрис Рихардс Ирбе, Станислав Юргенсонс, и ученики средней школы инженерных наук RTU - Лукас Роберт Келли, Марк Хенрийс Майорс, Даниэль Странкалс, Мартиньш Чауне, Кристап Чукша и Арвид Гиллс, а также выпускник RTU Рейнис Фрейбергс и ученик Рижской средней школы Хансас Артур Харитонов.

Галерея: Студенты RTU построили уже вторую высокомощную ракету