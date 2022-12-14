Видео ⟩ В Пурвциемсе прорвало водопровод: затопило улицы, люди остались без воды

По информации Rīgas ūdens, прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Стирну и Иерикю. Уже начаты работы по предотвращению аварии.

Местные жители сообщили RUS TVNET, что в домах в районе аварии прекращена подача воды. Другие же сообщают о значительном падении напора. К месту аварии приехала цистерна, чтобы люди могли набрать питьевой воды.

По информации предприятия Rīgas satiksme, из-за аварии водопровода на время было закрыто движение троллейбусов 18-го маршрута, в свою очередь автобус 15-го маршрута был перенаправлен по улицам Лиелвардес и Гунара Астрас (движение по нормальному маршруту было восстановлено в 22:30).