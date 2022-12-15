Сейм сегодня утвердит 14 новых депутатов - вместо министров

Временные мандаты планируется утвердить для Виктории Байре ("Новое Единство", НЕ), Иевы Бранте ("Объединенный список", ОС), Ингриды Цирцене (НЕ), Нормунда Дзинтарса (Национальное объединение, НО), Арнольда Ятниекса (НО), Эдмунда Юревича (НЕ), Юргиса Клотиньша (НО), Атиса Лабуциса (НЕ), Гирта Лапиньша (НО), Гатиса Лиепиньша (НЕ), Эдгара Путры (ОС), Яниса Рейрса (НЕ), Андрея Свиланса (ОС) и Илзе Вергиной (НЕ).

Изменения в составе Сейма необходимы, так как депутат Кришьянис Кариньш (НЕ) временно слагает с себя полномочия, пока он будет исполнять обязанности премьер-министра, а депутаты Арвилс Ашераденс (НЕ), Анда Чакша (НЕ), Инесе Либиня-Эгнере (НЕ), Раймонд Чударс (НС), Илзе Индриксоне (НО), Марис Кучинскис (ОС), Инара Мурниеце (НО), Наурис Пунтулис (НО), Эдгар Ринкевич (НЕ), Эвика Силиня (НЕ), Марис Спринджукс (ОС), Дидзис Шмитс (ОС) и Янис Витенбергс (НО) приостанавливают свои полномочия для исполнения своих министерских обязанностей в правительстве Кариньша.