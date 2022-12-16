Видео ⟩ Катрина Гупало готовит десерт и рассказывает, как выкидывала вещи через окно

Раиса Смирнова и Катрина Гупало Фото: Jānis Škapars/TVNET

*Одежда ведущей предоставлена Stockmann.

Десерты - это важная и огромная часть кулинарии. В национальных кухнях многих стран присутствуют такие сладкие блюда, которыми принято завершать празднества. Предлагаем вашему вниманию быстрое и вкусное слоеное угощение с карамелью и бананами!

Для сладкого угощения понадобилось 200 г печенья Digestive, бананы, лимон (сок и натертая цедра), соленая карамель, сливки, коричневый сахар, ванильный сахар (Santa Maria), специи Piparkūku (Santa Maria) и корица (Santa Maria). Большую часть этих продуктов легко найти в магазине Stockmann.

*Подробный рецепт доступен здесь.

Праздничное угощение с бананами и соленой карамелью Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во время приготовления Катрина Гупало рассказала о съемках клипа-фильма "Сон русалки" (реж. - Екатерина Ланская). Певица призналась, что процесс работы над ним был тяжелым - она не спала 32 часа.

В клипе Катрина играла русалку. Для съемок ей сделали хвост, который не позволял двигаться. Во время обеда ее посадили на диван и забыли: "Все ушли пить кофе, а я осталась одна там сидеть".

Раиса Смирнова и Катрина Гупало Фото: Jānis Škapars/TVNET

А во время работы над последним клипом Dur prom (реж. - Марта Элина Мартинсоне) Катрине особенно понравилось выкидывать вещи через окно. Это имело терапевтический эффект!

"Я зрителям рекомендую, если у вас есть старые большие мониторы, берите их и выкидывайте через окно... Очень хорошо летят часы... И ты чувствуешь, как это все уходит", - уверенно говорит Катрина. Но обязательно надо, чтобы кто-то стоял внизу, охранял территорию и заботился о безопасности прохожих.

Об этом и многом другом Катрина Гупало рассказала в новом выпуске шоу!

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Катрина Гупало в передаче "Знаменитости на углях"