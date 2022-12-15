Водоснабжение в Пурвциемсе восстановят к середине дня

Авария на водопроводе произошла вечером 14 декабря на пересечении улиц Иерикю и Стирну. Вода вылилась на улицу на большой площади, и из-за низкой температуры воздуха проезжая часть быстро обледенела, отмечает агентство ЛЕТА.

Ликвидация последствий аварии займет больше времени, а асфальтовое покрытие на месте аварии может быть восстановлено 16 декабря.

Как установили специалисты предприятия, лопнул 400-миллиметровый чугунный водопровод, построенный в семидесятых годах прошлого века.

Прервано водоснабжение домов на улице Свекю, 4, 6, 8, 10, 12 и 14, а также на улице Иерикю, 52.

Для обеспечения питьевой водой отправлена цистерна с водой, которая находится на конечной остановке троллейбусов.