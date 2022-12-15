Президент России Владимир Путин исключил актрису Чулпан Хаматову из попечительского совета благотворительного фонда "Круг добра".
Путин исключил Чулпан Хаматову из совета благотворительного фонда
Из совета также была исключена актриса Ксения Раппопорт.
При этом в совет вошли детский правоохранитель и член президиума Генерального совета правящей партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова, бывший хоккеист и депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк и космонавт Олег Новицкий.
Фонд "Круг добра" был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. В настоящее время только через него можно купить дорогостоящее лекарство Zolgensma для детей со спинальной мышечной атрофией.
В 2020 году, объявляя о создании благотворительной организации, Путин сказал, что она будет финансироваться за счет повышения налогов для тех россиян, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год (около 73 тыс. евро).
Хаматова публично поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах 2012 года, но после полномасштабного вторжения России в Украину осудила войну и политику, проводимую Путиным. Она уехала из России в марте и в настоящее время проживает в Риге.
Ксения Раппопорт также высказывалась против вторжения в Украину и участвовала в нескольких акциях в поддержку политзаключенных.
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