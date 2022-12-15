Путин исключил Чулпан Хаматову из совета благотворительного фонда

Из совета также была исключена актриса Ксения Раппопорт.

При этом в совет вошли детский правоохранитель и член президиума Генерального совета правящей партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова, бывший хоккеист и депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк и космонавт Олег Новицкий.

Фонд "Круг добра" был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. В настоящее время только через него можно купить дорогостоящее лекарство Zolgensma для детей со спинальной мышечной атрофией.

В 2020 году, объявляя о создании благотворительной организации, Путин сказал, что она будет финансироваться за счет повышения налогов для тех россиян, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год (около 73 тыс. евро).

Хаматова публично поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах 2012 года, но после полномасштабного вторжения России в Украину осудила войну и политику, проводимую Путиным. Она уехала из России в марте и в настоящее время проживает в Риге.

Ксения Раппопорт также высказывалась против вторжения в Украину и участвовала в нескольких акциях в поддержку политзаключенных.