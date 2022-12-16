Ольга и Каспар Камбала, звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") обсудили тему отношений. Ольга помнит время до замужества, когда у нее был статус "подруга" (draudzene). Она считает, что для женщины унизительно быть только подругой, если она состоит в отношениях с мужчиной.
Ольга Камбала: Статус "подруги" в отношениях унизителен
По ее словам, если у пары завязались отношения, они должны быть оформлены официально, чтобы не возникало ситуаций при знакомстве кого-то со своей второй половинкой, когда во время представления следует использовать термин "друг" или "подруга" (draugs или draudzene).
"Подругой в отношениях можно быть полгода. Если ты не делаешь предложение, нужно поставить перед собой цель определиться - либо делаешь предложение, либо прощаешься", - строго констатирует Ольга Камбала.
Как известно, отношения Ольги и Каспара начались в 2020 году. А примерно через полгода они поженились в Юрмале. 28 октября этого года пара подтвердила свою любовь друг к другу перед семьей и близкими друзьями, устроив долгожданное торжество.
Ольга подошла к алтарю в белом свадебном платье, а Каспар - в специально сшитом бархатном спортивном костюме.
Фото: Свадьба Ольги и Каспара Камбала
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