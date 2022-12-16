Ольга Камбала: Статус "подруги" в отношениях унизителен

По ее словам, если у пары завязались отношения, они должны быть оформлены официально, чтобы не возникало ситуаций при знакомстве кого-то со своей второй половинкой, когда во время представления следует использовать термин "друг" или "подруга" (draugs или draudzene).

"Подругой в отношениях можно быть полгода. Если ты не делаешь предложение, нужно поставить перед собой цель определиться - либо делаешь предложение, либо прощаешься", - строго констатирует Ольга Камбала.

Как известно, отношения Ольги и Каспара начались в 2020 году. А примерно через полгода они поженились в Юрмале. 28 октября этого года пара подтвердила свою любовь друг к другу перед семьей и близкими друзьями, устроив долгожданное торжество.

Ольга подошла к алтарю в белом свадебном платье, а Каспар - в специально сшитом бархатном спортивном костюме.

Фото: Свадьба Ольги и Каспара Камбала

Больше смотрите на 1188.lv.