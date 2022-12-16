Звезда латвийского реалити-шоу Магоне Лиедескална продолжает свой год перемен, уделяя все больше внимания своему внешнему виду. Приехав в Ригу, она не упускает возможности ознакомиться с предложением Центрального рынка. Женщина надеется найти себе красивое нижнее белье, чтобы подготовиться к романтическому вечеру.
Звезда реалити-шоу перед свиданием ищет нижнее белье на Рижском Центральном рынке
Попав на Центральный рынок, Магоне Лиедескална говорит: "Центральный рынок - лучшее место для поиска того, что вам нужно. Когда вам что-то нужно, вы сначала идете на рынок. Не знаю почему, может быть, у меня такое понимание как у сельского человека".
Магоне пришла на Центральный рынок за новым бельем. "Как говорится, когда меняешь отношения, надо избавляться от старой обуви. Купила новые туфли, старые выбросила, теперь пришло время новой одежды, это вообще-то большая проблема для женщин, особенно для женщины вроде меня, живущей в сельской местности, где нет магазинов.
Мне в принципе негде покупать. Если я уже в Риге, почему бы не воспользоваться возможностью побывать на рынке!".
Магоне понятны ее желания.
"Мне нужны такие интимные трусики, а не ежедневные.
Для вечеринки, выхода в свет или романтического вечера нужно что-то более конкретное, а именно интимное белье с кружевами, прозрачное, китчевого кроя, классных цветов". Она также хочет купить корсет.
"Отправить Магоне в магазин - это шок", - говорит она, держа сумку с покупками.
Ранее СМИ писали, что для Магоне это год перемен. Она не только сменила фамилию, начала новую карьеру, но и сосредоточилась на улучшении своего визуального имиджа.
Изменения происходят постепенно. В начале осени Магоне познакомилась с коучем по манифестации, а затем еще и со стилистом Жанной Дубской, этой осенью она также побаловала себя процедурой коррекции бровей и впервые в жизни не только попробовала бодрящую процедуру обертывания, но и сходила на маникюр. Из блондинки женщина превратилась в нежно-рыжую.
Магоне начала учиться в автошколе и пошла на курсы самозащиты.
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