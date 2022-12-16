Звезда реалити-шоу перед свиданием ищет нижнее белье на Рижском Центральном рынке

Попав на Центральный рынок, Магоне Лиедескална говорит: "Центральный рынок - лучшее место для поиска того, что вам нужно. Когда вам что-то нужно, вы сначала идете на рынок. Не знаю почему, может быть, у меня такое понимание как у сельского человека".

Магоне пришла на Центральный рынок за новым бельем. "Как говорится, когда меняешь отношения, надо избавляться от старой обуви. Купила новые туфли, старые выбросила, теперь пришло время новой одежды, это вообще-то большая проблема для женщин, особенно для женщины вроде меня, живущей в сельской местности, где нет магазинов.

Мне в принципе негде покупать. Если я уже в Риге, почему бы не воспользоваться возможностью побывать на рынке!".

Магоне понятны ее желания.

"Мне нужны такие интимные трусики, а не ежедневные.

Для вечеринки, выхода в свет или романтического вечера нужно что-то более конкретное, а именно интимное белье с кружевами, прозрачное, китчевого кроя, классных цветов". Она также хочет купить корсет.