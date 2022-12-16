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Сенат США утвердил нового посла США в Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
Сенат США утвердил нового посла США в Латвии
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Фото: Publicitātes foto

Сенат США утвердил карьерного дипломата Кристофера Робинсона на должность нового посла США в Латвии, сообщает в Twitter посольство США в Риге.

В июне Робинсона выдвинул на должность посла в Латвии президент США Джо Байден.

Робинсон является высокопоставленным сотрудником службы иностранных дел в ранге посланника-советника и в настоящее время занимает должность заместителя помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии.

Ранее Робинсон занимал должность советника посланника по политическим вопросам в посольстве США в Москве. До этого он работал в Госдепартаменте заместителем директора отдела по делам России, в миссии США при Европейском совете безопасности и сотрудничества в Вене и политическим советником в Манагуа.

Он также выполнял задания в Ираке, Беларуси, Канаде и России.

Робинсон имеет степень магистра стратегических наук Национального военного колледжа Университета национальной обороны США и степень бакалавра международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.

Он получил несколько наград Государственного департамента, в том числе медаль за выдающиеся заслуги. Робинсон владеет русским и испанским языками.

Нынешний посол США в Латвии Джон Лесли Карвайл начал работу в 2019 году. Он был выдвинут на должность посла тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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