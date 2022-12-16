Стакис является одним из трех претендентов на титул "Человек Европы в Латвии"

Она отмечает, что титул года "Человек Европы в Латвии" выдается по голосованию общества и присваивается человеку, который своими трудами дал существенный вклад в укрепление общих ценностей Европы в Латвии и в популяризации имени Латвии в Европе.

Голосование за "Человека Европы в Латвии" в этом году проходит в 25-й раз. За оставшихся трех кандидатов можно голосовать до 23 декабря, следуя ссылке "ej.uz/EGCL3".

В заявке Стакиса указано, что, наконец-то, Рига вновь является одной из столиц стран Европейского Союза. Высоко оценено, что мэр Риги создал украинский центр беженцев, обеспечивая все необходимое и служа образцом для других городов, и для государства.

"Определенно и убедительно направляет Ригу в сторону зеленого курса Риги и к климат-нейтральности. Активный участник сети столиц стран-участниц Европейского Союза. На высшем уровне координирует взаимное сотрудничество самоуправлений", - сказано в заявке.

В топ-3 включен также руководитель центра Europe Direct Dienvidlatgale Зугицкис. В заявлении указано, что его способность увлекать и объединять молодых людей Даугавпилса и Латгале невозможно понять. В мероприятиях Югицкого принимают участие десятки тысяч людей и мероприятия характеризуют качество, умение общаться и актуализация европейских ценностей. В заявлении Зугицкис признан гордостью Даугавпилса.

Желающие приглашаются также голосовать за создателя и руководителя Twitter-конвоя Позняка. В заявлении отмечено, что он защищает европейские ценности. Кроме того, Позняк исполняет свою миссию самоотверженно, бескорыстно, вовлекая сотни других людей, укрепляя уверенность в том, что в Латвии будут люди, которые смогут решительно действовать и помочь другим в кризисной ситуации.

"Человека Европы в Латвии" 2022 года назовут 28 декабря.