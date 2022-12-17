Боевые действия в Донбассе по-прежнему сосредоточены в районе города Бахмут, который, по словам бригадного генерала немецкой армии Кристиана Фрейдинга, играет "невероятно символическую роль".
Генерал бундесвера: россияне платят "высокую цену кровью" в битве за Бахмут
Наемники из ЧВК "Вагнер" дислоцируются там в большом количестве, пытаясь показать, что они сильнее и успешнее регулярных российских вооруженных сил. Но они платят за это "высоким числом погибших".
"Мы знаем, что бывают дни, когда там погибает до 500 бойцов группы Вагнера", - говорит Кристиан Фрейдинг.
По его словам, вероятность того, что "вагнеровский солдат" выживет, составляет "всего несколько дней". Группа наемников, созданная Евгением Пригожиным, пытается окружить Бахмут с помощью так называемых "клещей", "но пока оборона Украины это выдерживает".
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что в боях под Бахмутом российские войска широко используют временно освобожденных из мест лишения свободы заключенных в качестве "пушечного мяса".
По разным оценкам, Евгению Пригожину удалось завербовать не менее 23 000 заключенных, отправленных для поддержки российских сил в Украине.
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