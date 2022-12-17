Видео ⟩ Лайма Вайкуле выступила в Казахстане

Она исполнила такие песни, как "Еще не вечер", Negribas vairāk nekā, "Танго летнего сада", "Шоколадный мужчина", "Я вышла на Пикадилли", "Акапулько", "Деловая женщина", Lapas dzeltenās (на двух языках), "Мой муз". Конечно, не обошлось без хитов "Я за тебя молюсь" и "Вернисаж".