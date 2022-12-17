16 декабря латвийская певица Лайма Вайкуле выступила в Казахстане. Именно в этот день страна отмечала День независимости, с чем Лайма и поздравила в сторис.
Видео ⟩ Лайма Вайкуле выступила в Казахстане
По публикациям в Instagram видно, что Лайма Вайкуле со своими музыкантами выступала на сцене Casino Makao.
Она исполнила такие песни, как "Еще не вечер", Negribas vairāk nekā, "Танго летнего сада", "Шоколадный мужчина", "Я вышла на Пикадилли", "Акапулько", "Деловая женщина", Lapas dzeltenās (на двух языках), "Мой муз". Конечно, не обошлось без хитов "Я за тебя молюсь" и "Вернисаж".
В сторис Лайма Вайкуле поздравила Казахстан с Днем независимости. Она также поделилась с подписчиками некоторыми фрагментами перед выходом на сцену.
Певица в этот раз выступала в светлом брючном костюме, пиджаке, а ее голову украшал головной убор из пышных роз.
Напомним, неделю назад Лайма Вайкуле выступила в Литве.
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