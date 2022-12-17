Видео ⟩ Программа: ответы на самые частые вопросы об электронных дорожных знаках

Со 2 декабря на Видземском шоссе (A2) начали работать переменные или электронные дорожные знаки, сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC). Электронные дорожные знаки расположены на главной национальной автомагистрали Рига - Сигулда - Вецлайцене на участке с 14,7 по 191,5 км.

Водители спрашивают, можно ли доверять электронным дорожным знакам, если они выглядят иначе, чем другие знаки. Связаны ли ограничения скорости с работающими в этом районе радарами и почему знаки такие яркие?

Электронные дорожные знаки имеют ту же силу, что и обычные, и указанную на них максимальную скорость движения нельзя превышать. Нарушения караются в соответствии с законом.

Если электронные дорожные знаки не работают, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Тогда разрешенная скорость такая же, как и везде вне населенных пунктов - 90 км/ч.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)